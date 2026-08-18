ИДРИС ЮСУФ

ИДРИС ЮСУФ - египетский писатель, драматург, общественный деятель.

Окон­чил медицинский факультет Ка­ир­ско­го института (1951 год), слу­жил вра­чом, са­ни­тар­ным ин­спек­то­ром в Каи­ре. В конце 1960-х годов ра­бо­тал в Минестерстве куль­ту­ры. Пе­ча­тал­ся с 1950 года.

Ис­пы­тав влия­ние А.П. Че­хо­ва (см. Драматургия ), за­ло­жил ос­но­вы со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гического на­прав­ле­ния в арабской но­вел­ли­сти­ке. Боль­шую по­пу­ляр­ность Идрису при­нес­ли ко­рот­кие по­вес­ти, на­пи­сан­ные жи­вым язы­ком ули­цы, в ко­то­рых на­шёл во­пло­ще­ние национальный ха­рак­тер во всём мно­го­об­ра­зии его ти­пов: сборники «Са­мые де­шё­вые но­чи» (1954 год), «Не так ли?» (1957 год), «Де­ло чес­ти» (1958 год) и др. Вни­ма­ние к судь­бам «ма­лень­ких лю­дей» - основная те­ма по­вес­ти «Грех» (1959 год), ро­ма­на «Бе­лая» (1959 год), дра­мы «Ко­роль хлоп­ка» (1957 год) и др.

В 1960-х годах в твор­че­ст­ве Идриса уси­ли­лось влия­ние эк­зи­стен­циа­лиз­ма и фрей­диз­ма: сборники «Чёр­ный сол­дат» (1962 год), «Си­ре­на» (1969 год) и др. В «чёр­ных ко­ме­ди­ях» 1960-х годов, син­те­зи­руя тра­ди­ции египетского улич­но­го те­ат­ра са­мир и ев­ропейского те­ат­ра аб­сур­да, Идрис об­ра­тил­ся к об­щественной про­бле­ма­ти­ке: во­про­сам спра­вед­ли­во­го со­ци­аль­но­го уст­рой­ст­ва («Фар­фу­ры», 1964 год), от­но­ше­ни­ям соб­ст­вен­но­сти («Зем­ная ко­ме­дия», 1966 год). Аб­ст­ракт­ная сим­во­ли­ка ха­рак­тер­на для по­след­не­го пе­рио­да твор­че­ст­ва Идриса: пье­са «Тре­тий род» (1970 год), сборник рас­ска­зов «Дом пло­ти» (1971 год) и др. В 1970-1980-х годах ак­тив­но пе­ча­тал­ся в пе­рио­ди­ке.

Сочинения:

Чет­вер­тый па­ци­ент и дру­гие рас­ска­зы. М., 1960;

Грех. М., 1962;