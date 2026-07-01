ИДРИМИ

Идрими — царь Алалаха (Мукиша); правил около 30 лет в 1-й трети XV в. до н. э. (соответствующих середине нулевых — середине тридцатых гг. царствования Тутмоса III в Египте).

Оставил автобиографическую надпись на своей статуе, помещенной в храме Алалаха. Младший сын Илимилиммы, правившего конгломератом сирийских территорий, включая Алалах, с центром в Халапе (Алеппо) под египетским протекторатом (ранее эти территории находились под влинияем Митанни ). Активность Парраттарны , царя Митанни, в начале правления Хатшпесут в Египте привела к распаду сферы власти Илимилиммы, возвращению ее под влияние Митанни и бегству И. на юг, в Ханаан . Через «семь лет» И. изъявил готовность признать верховную власть Парраттарны и получил во владение Алалах, где и правил далее как вассал Митанни. В этом качестве совершил набег на подчинявшуюся хеттам Киццувадну , способствовав этим переходу и ее царя Пиллии (с которым И. заключил договор) под сюзеренитет Парраттарны.

Лит.: Klengel H. Syria 3000 to 300 B. C.: A Handbook of Political History. Berlin, 1992.