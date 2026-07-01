ИДИЛЛИЯ

ИДИЛЛИЯ - литературный жанр.

Тер­мин был впер­вые упот­реб­лён в I веке до н. э. в схо­ли­ях к Фео­кри­ту. Ла­ти­ни­зированную фор­му - «idyl­lia» (множественное число от «idyllium») ис­поль­зо­вал Пли­ний Млад­ший в сво­их «Пись­мах» (IV, 14, 9), го­во­ря о соб­ственных сти­хотвор­ных про­из­ве­де­ни­ях не­боль­шо­го объ­ё­ма.

Ис­то­ки Идиллии - в бу­ко­ли­ке Феокрита, однако фор­ми­ро­ва­нию жан­ро­во­го ка­но­на спо­соб­ст­во­ва­ли эк­ло­ги под­ра­жав­ше­го Фео­кри­ту Вер­ги­лия. Ес­ли у Фео­кри­та опи­сы­ва­лись ре­аль­ные ост­ро­ва Си­ци­лия и Кос, а его гру­бо­ва­тые и смеш­ные, хо­тя и слег­ка идеа­ли­зи­ро­ван­ные, пас­ту­хи бы­ли по­хо­жи на си­ци­лий­ских и кос­ских ра­бов-ко­зо­па­сов, то Вер­ги­лий пе­ре­нёс дей­ст­вие в идеа­ли­зи­ро­ван­ную Ар­ка­дию. Пас­ту­ше­ская по­эзия Вер­ги­лия ока­за­ла ре­шаю­щее влия­ние на раз­ви­тие жан­ра западноевропейской пасторали вплоть до XVIII века.

В XVIII - начале XIX века про­ис­хо­дит пе­ре­ос­мыс­ле­ние жан­ра, ре­шаю­щую роль в ко­то­ром сыг­ра­ло твор­че­ст­во С. Гес­не­ра (сборник «Идил­лии», 1756 год): об­раз­цом ста­но­вит­ся Фео­крит, по­ня­тый как по­эт «ес­те­ст­вен­ный», а не «гру­бый», ка­ко­вым он счи­тал­ся до тех пор. От­ны­не с идиллией свя­зы­ва­ет­ся изо­бра­же­ние «ес­те­ст­вен­но­го» че­ло­ве­ка в гар­мо­нии с при­ро­дой и на фо­не не ус­лов­но­го, как пре­ж­де, но на­цио­наль­но ок­ра­шен­но­го пей­за­жа: «про­сто­на­род­ные» идиллии И. П. Хе­беля («Овсяный ки­сель», 1803 год, русский перевод В. А. Жу­ков­ско­го, 1818 год, и др.), про­из­ве­де­ния Ф. Мюл­ле­ра, И. Г. Фос­са, М. Ус­те­ри, К. Ф. Брон­не­ра и др. В Рос­сии к жан­ру И. об­ра­ща­лись в 1-й половине XIX века В. И. Па­на­ев, сборник ко­то­ро­го «Идил­лии» (1820 год) стал по­во­дом для раз­вер­нув­шей­ся по­ле­ми­ки о воз­мож­но­сти соз­да­ния идиллии на отечественном ма­те­риа­ле; Н. И. Гне­дич, ге­рои­зи­ро­вав­ший об­раз современного ему русского кре­сть­я­ни­на («Ры­ба­ки», 1822 год); Ф. Н. Глин­ка , экс­пе­ри­мен­ти­ро­вав­ший в ду­хе нра­во­учительной «про­сто­на­род­ной» идиллии, а за­тем об­ра­тив­ший­ся к дох­ри­сти­ан­ским вре­ме­нам («сла­вян­ская идил­лия» «Бо­лезнь Ми­ла­вы», 1823 год). Идиллии пре­имущественно «во вку­се древ­них», соз­да­вая сти­ли­за­ции ан­тич­но­го жан­ра, пи­сали А. А. Дель­виг, а так­же П. А. Ка­те­нин («Идил­лия», 1835 год), пред­ло­жив­шие вме­сте с тем и свои ва­ри­ан­ты «про­сто­на­род­ной» идиллии: «От­став­ной сол­дат» (1829 год) Дель­ви­га; «Ду­ра» (1835 год; опубликована в 1911 году) Ка­те­ни­на.

В начале XIX века жанр на­чи­на­ет трак­то­вать­ся в рас­ши­ри­тель­ном смыс­ле. В 1804 году Жан Поль оп­ре­де­ля­ет идиллию как «эпи­чес­кое изо­бра­же­ние пол­но­ты сча­стья в ог­ра­ни­че­нии» при пол­ном без­раз­ли­чии «сце­ны, на ко­то­рой ра­зыг­ры­ва­ет­ся дей­ст­вие» (Жан Поль. При­го­то­ви­тель­ная шко­ла эс­те­ти­ки. М., 1981. С. 263, 266). И. рас­сма­т­ри­ва­ет­ся как раз­но­вид­ность современного эпо­са, об­ра­тив­ше­го­ся к «ог­ра­ни­чен­ным ча­ст­ным, до­маш­ним об­стоя­тель­ст­вам в де­рев­не и про­вин­ци­аль­ных го­ро­дах» [Ге­гель о «Луи­зе» Фос­са (1784 год) и «Гер­мане и До­ро­тее» И. В. Гё­те (1797 год) // Ге­гель Г. В. Ф. Соч. М.; Л., 1958. Т. 14. С. 288–289], а так­же как «из­вест­ное наст­рое­ние ума, спо­соб чув­ст­во­ва­ния» (Гум­больдт В. фон. Эс­те­ти­че­ские опы­ты. Пер­вая часть. О «Гер­ма­не и До­ро­тее» Гёте // Гум­больдт В. фон. Язык и фи­ло­со­фия куль­ту­ры. M., 1985. C. 244).

Ин­те­рес эпо­хи, в идео­ло­гическое по­ле ко­то­рой во­шла те­ма ин­ди­ви­ду­аль­но­го че­ло­ве­че­ско­го бы­тия, сов­пал с ин­те­ре­са­ми жан­ра, из­на­чаль­но об­ра­щён­но­го к при­ват­но­му су­ще­ст­во­ва­нию: идиллия пред­ста­ла как по­эзия сча­ст­ли­во­го бы­та, «оп­рав­да­ние те­лес­ной ре­аль­но­сти сча­сть­ем её» (Л. В. Пум­пян­ский). В этом но­вом, рас­ши­ри­тель­ном смыс­ле идил­лич­ны боль­шин­ст­во дру­же­ских по­сла­ний начала XIX века («Ев­ге­нию. Жизнь Зван­ская» Г. Р. Дер­жа­ви­на, 1807 год; «Мои пе­на­ты» К. Н. Ба­тюш­ко­ва, 1811-1812 годы), а так­же мно­го­численные по­этические «по­хва­лы сель­ской жиз­ни» (вплоть до пуш­кин­ской «Осе­ни», 1833 год) и «при­зы­ва­ния в де­рев­ню». Сча­ст­ли­вый идил­лический быт ок­ру­жа­ет се­мью Ла­ри­ных в «Ев­ге­нии Оне­ги­не» Пуш­ки­на (1823-1830 годы), ге­ро­ев по­вес­ти Го­го­ля «Ста­ро­свет­ские по­ме­щи­ки» (1835 год), Об­ло­мо­ва в од­но­именном ро­ма­не И. А. Гон­ча­ро­ва (1859 год), се­мей­ст­во Рос­то­вых в ро­ма­не Л. Н. Тол­сто­го «Вой­на и мир» (1863-1869 годы).

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