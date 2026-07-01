ИДИЛЛИЯ
ИДИЛЛИЯ - литературный жанр.
Термин был впервые употреблён в I веке до н. э. в схолиях к Феокриту. Латинизированную форму - «idyllia» (множественное число от «idyllium») использовал Плиний Младший в своих «Письмах» (IV, 14, 9), говоря о собственных стихотворных произведениях небольшого объёма.
Истоки Идиллии - в буколике Феокрита, однако формированию жанрового канона способствовали эклоги подражавшего Феокриту Вергилия. Если у Феокрита описывались реальные острова Сицилия и Кос, а его грубоватые и смешные, хотя и слегка идеализированные, пастухи были похожи на сицилийских и косских рабов-козопасов, то Вергилий перенёс действие в идеализированную Аркадию. Пастушеская поэзия Вергилия оказала решающее влияние на развитие жанра западноевропейской пасторали вплоть до XVIII века.
В XVIII - начале XIX века происходит переосмысление жанра, решающую роль в котором сыграло творчество С. Геснера (сборник «Идиллии», 1756 год): образцом становится Феокрит, понятый как поэт «естественный», а не «грубый», каковым он считался до тех пор. Отныне с идиллией связывается изображение «естественного» человека в гармонии с природой и на фоне не условного, как прежде, но национально окрашенного пейзажа: «простонародные» идиллии И. П. Хебеля («Овсяный кисель», 1803 год, русский перевод В. А. Жуковского, 1818 год, и др.), произведения Ф. Мюллера, И. Г. Фосса, М. Устери, К. Ф. Броннера и др. В России к жанру И. обращались в 1-й половине XIX века В. И. Панаев, сборник которого «Идиллии» (1820 год) стал поводом для развернувшейся полемики о возможности создания идиллии на отечественном материале; Н. И. Гнедич, героизировавший образ современного ему русского крестьянина («Рыбаки», 1822 год); Ф. Н. Глинка, экспериментировавший в духе нравоучительной «простонародной» идиллии, а затем обратившийся к дохристианским временам («славянская идиллия» «Болезнь Милавы», 1823 год). Идиллии преимущественно «во вкусе древних», создавая стилизации античного жанра, писали А. А. Дельвиг, а также П. А. Катенин («Идиллия», 1835 год), предложившие вместе с тем и свои варианты «простонародной» идиллии: «Отставной солдат» (1829 год) Дельвига; «Дура» (1835 год; опубликована в 1911 году) Катенина.
В начале XIX века жанр начинает трактоваться в расширительном смысле. В 1804 году Жан Поль определяет идиллию как «эпическое изображение полноты счастья в ограничении» при полном безразличии «сцены, на которой разыгрывается действие» (Жан Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1981. С. 263, 266). И. рассматривается как разновидность современного эпоса, обратившегося к «ограниченным частным, домашним обстоятельствам в деревне и провинциальных городах» [Гегель о «Луизе» Фосса (1784 год) и «Германе и Доротее» И. В. Гёте (1797 год) // Гегель Г. В. Ф. Соч. М.; Л., 1958. Т. 14. С. 288–289], а также как «известное настроение ума, способ чувствования» (Гумбольдт В. фон. Эстетические опыты. Первая часть. О «Германе и Доротее» Гёте // Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. M., 1985. C. 244).
Интерес эпохи, в идеологическое поле которой вошла тема индивидуального человеческого бытия, совпал с интересами жанра, изначально обращённого к приватному существованию: идиллия предстала как поэзия счастливого быта, «оправдание телесной реальности счастьем её» (Л. В. Пумпянский). В этом новом, расширительном смысле идилличны большинство дружеских посланий начала XIX века («Евгению. Жизнь Званская» Г. Р. Державина, 1807 год; «Мои пенаты» К. Н. Батюшкова, 1811-1812 годы), а также многочисленные поэтические «похвалы сельской жизни» (вплоть до пушкинской «Осени», 1833 год) и «призывания в деревню». Счастливый идиллический быт окружает семью Лариных в «Евгении Онегине» Пушкина (1823-1830 годы), героев повести Гоголя «Старосветские помещики» (1835 год), Обломова в одноименном романе И. А. Гончарова (1859 год), семейство Ростовых в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (1863-1869 годы).