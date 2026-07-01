ИДЕОЛОГИ

Идеологи — группа философов, ученых и общественных деятелей Франции периода Директории , Консулата и Первой империи .

В число И. входили А. Дестю де Траси, выдвинувший понятие «идеологии» как учения об идеях, П. Ж. Ж. Кабанис , К.Ф. Вольней, П. К. Ф. Дону, Ж.-Д. Гара, П.Л. Генгене и др. Развивали принципы Просвещения и Французской революции XVIII в. Республиканцы, антиклерикалы и в большинстве своем материалисты, И. выступали за соединение философской теории и гражданских практик. Стремились идейно обосновать служение государству и необходимость формирования гражданина в духе революционных принципов, создание нового законодательства и политической экономии. Особое внимание уделяли изучению связей между материальным и духовным, между индивидуальным и коллективным. Поскольку часть И. и их ближних пострадали при Великом терроре, И. поддерживали те политические режимы, которые могли гарантировать от повторения революционных эксцессов. Участвовали в создании Высшей нормальной школы для подготовки педагогических кадров и Института Франции (1795), главного научного учреждения страны, объединившего несколько академий. В 1794—1807 издавали выходивший трижды в месяц журнал La Décade philosophique, littéraire et politique. Способствовали приходу к власти Н. Бонапарта (см. Наполеон I ), однако с заключением им конкордата и провозглашением империи составили умеренную и легальную оппозицию его режиму.

Соч.: Destutt de Tracy A.-L.-C. Œuvres complètes. Paris, 2011; Cabanis P.-J.-G. Rapports du physique et du moral de l’homme. 2 vol. Paris, 2005—2006; The intellectual background of the French Revolution: Original Texts of «Les Idéologues», 1789—1825, with an Interpretive Commentary. Lewiston (N.Y.), 2007.

Лит.: L’institution de la raison: la révolution culturelle des idéologues. Paris, 1992; Le moment idéologique: littérature et sciences de l’homme. Lyon, 2003; Les idéologues et le groupe de Coppet. Paris, 2003; Бирюкова Н. Б. Логическая мысль во Франции XVII — начала XIX столетия. Французские предвосхищения идей математической логики. М., 2006.