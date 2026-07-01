ИДЕН, РОБЕРТ ЭНТОНИ

Иден (англ. Eden), Роберт Энтони, 1-й граф Эйвон (12.06.1897 Уиндлстоун, Дарем — 14.01.1977 Алвидистон, Уилтшир) — государственный и политический деятель Великобритании, один из лидеров Консервативной партии Великобритании .

Родился в аристократической семье, отец — Уильям Иден — седьмой барон Иден, мать — Сибил Грей — принадлежала к влиятельному роду Греев, его представители в XIX — первые годы XX вв. занимали высокие государственные посты. Начальное образование получил в закрытой школе в Сэндройде и в Итоне. Во время Первой мировой войны добровольцем пошел в армию, участвовал в боевых действиях на территории Франции, награжден Военным крестом (1916), окончил войну в звании капитана. В 1919—1922 учился Крайст-Черч колледже в Оксфорде, изучал персидский и арабский языки. Политическую карьеру начал с поражения на всеобщих выборах в парламент в 1922. В 1923—1957 депутат парламента от Консервативной партии. В 1925 парламентский секретарь заместителя министра внутренних дел О. Локер-Лэмпсона, с 1926 по 1929 парламентский секретарь министра иностранных дел О. Чемберлена .

В 1931—1934 заместитель министра иностранных дел в составе национального правительства Р. Макдональда . С 31 декабря 1933 по 6 июня 1935 лорд—хранитель печати (министр для особых поручений); 7 июня — 22 декабря 1935 министр по делам Лиги Наций (специально для него учрежденная должность). 22 декабря 1935 — 20 февраля 1938 министр иностранных дел в правительстве, которое с июня 1935 возглавлял С. Болдуин , с мая 1937 — Н. Чемберлен . Принимал активное участие в формировании и проведении в жизнь политики «умиротворения» нацистской Германии и фашистской Италии. Сторонник позиции невмешательства в ремилитаризацию Рейнской области Германией (1936); один из инициаторов отмены санкций в отношении Италии, введенных в связи с агрессией Италии против Эфиопии; участвовал в подготовке соглашения о «невмешательстве» в испанские дела в августе 1936, что фактически означало поддержку итало-германской помощи сторонникам мятежа Ф. Франко . Разногласия по тактическим вопросам с Н. Чемберленом, и стремление последнего единолично принимать решения по важнейшим проблемам внешней политики заставили И. 20 февраля 1938 покинуть пост министра иностранных дел.

С 3 сентября 1939 — 13 мая 1940 министр по делам доминионов в правительстве Н. Чемберлена, 11 мая — 21 декабря 1940 военный министр в коалиционном правительстве У. Черчилля, 22 декабря 1940 — 26 июля 1945 министр иностранных дел. В 1942 объявлен преемником Черчилля на посту премьер-министра и лидера Консервативной партии. В декабре 1941 посетил Москву, где вел переговоры со И.В. Сталиным и В.М. Молотовым ; в мае 1942 в Лондоне подписал Договор между СССР и Великобританией о союзе в войне против Германии и ее союзников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны. Участвовал в Московских совещаниях 1941—1943 , Тегеранской конференции 1943, Ялтинской конференции 1945, Берлинской (Потсдамской) конференции 1945, Сан-Францисской конференции 1945. После поражения консерваторов на выборах в июле 1945 заместитель лидера оппозиции в Палате общин, член так называемого «теневого кабинета». С октября 1945 входил в состав совета директоров Вестминстерского банка, позднее состоял в руководстве страховой кампании «Феникс» и концерна по добыче цветных металлов «Рио-Тинто цинк». С 28 октября 1951 по 5 апреля 1955 министр иностранных дел и заместитель премьер-министра У. Черчилля. В 1954 способствовал заключению итало-югославского соглашения по Триесту; принимал активное участие в подготовке Женевского соглашения 1954 , положившего конец войне в Индокитае (1945—1954), содействовал созданию военно-политической группировки Организация договора Юго-Восточной Азии (SEATO). 6 апреля 1955 занял пост премьер-министра, с 22 апреля 1951 по 21 января 1957 был также лидером Консервативной партии. 18—27 апреля 1955 И. принимал в Великобритании советскую делегацию во главе с Н.С. Хрущевым ; англо-советские переговоры не имели серьезных практических результатов для обеих сторон. 26 мая 1955 привел Консервативную партию к победе на всеобщих выборах. Один из организаторов англо-франко-израильской агрессии против Египта в 1956 (См. Суэцкий кризис ). После провала этой акции подал в отставку (9 января 1957), отошел от активной политической деятельности. Опубликовал несколько книг мемуаров. С 1954 — рыцарь, с 1961 — граф.

Соч.:Full Circle. Boston, 1960, Facing the Dictators London, 1962, The Reckoning. London, 1965. Another world, 1897—1917. London, 1976.

Лит.: Трухановский В. Антони Иден. М., 1983. Carlton D. А. Anthony Eden, a biography. London, 1981. Dutton D. Anthony Eden: a life and reputation. London, New York, 1997. Rothwell V. Anthony Eden: a Political Biography, 1931—57. Manchester, 1992.