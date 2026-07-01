ИДЕН АНТОНИ

ИДЕН АНТОНИ - государственный и политический деятель Великобритании.

Один из ли­де­ров Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии . Из ари­сто­кра­тической се­мьи, отец - 7-й ба­ро­нет Иден. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Ито­не, в 1919-1922 годах изу­чал восточные язы­ки в Окс­форд­ском университе. В начале Первой ми­ро­вой вой­ны доб­ро­воль­цем всту­пил в британскую ар­мию, уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях на тер­ри­то­рии Фран­ции. В 1923-1957 годах член пар­ла­мен­та от Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии. В 1925 году лич­ный пар­ла­мент­ский сек­ре­тарь заместителя минстра внутренних дел О. Ло­кер-Ламп­со­на, в 1926-1929 годах - министра иностранных дел Дж.О. Чем­бер­ле­на.

В 1931-1934 годы заместитель министра иностранных дел в пра­ви­тель­ст­ве Дж.Р. Мак­до­наль­да. С января 1934 года лорд-хра­ни­тель пе­ча­ти, про­дол­жал за­ни­мать­ся ме­ж­ду­народными во­про­са­ми; с ию­ня 1935 года министр по де­лам Ли­ги На­ций. С декабря 1935 года министр иностранных дел в пра­ви­тель­ст­вах С. Бол­дуи­на, за­тем Н. Чем­бер­ле­на, в феврале 1938 года по­ки­нул этот пост из-за не­со­гла­сия с по­ли­ти­кой уми­ро­тво­ре­ния на­ци­ст­ской Гер­ма­нии и фа­ши­ст­ской Ита­лии.

В сентябре 1939 - мае 1940 годов министр по де­лам до­ми­нио­нов, в мае-декабре 1940 года во­енный министр в коа­лиции пра­ви­тель­ст­ве У.Л.С. Чер­чил­ля, в декабре 1940 - ию­ле 1945 годов министр иностранных дел. В 1942-1945 годах ли­дер Па­ла­ты об­щин. В декабре 1941 года по­се­тил Мо­ск­ву, где вёл пе­ре­го­во­ры с И.В. Ста­ли­ным и В.М. Мо­ло­то­вым; в мае 1942 года в Лон­до­не под­пи­сал советско-британский До­го­вор о сою­зе в вой­не про­тив Гер­ма­нии и её со­общ­ни­ков в Ев­ро­пе и о со­труд­ни­че­ст­ве и вза­им­ной по­мо­щи по­сле вой­ны. Уча­ст­ник Мо­с­ков­ских со­ве­ща­ний 1941-1943 годов, Те­ге­ран­ской кон­фе­рен­ции 1943 года , Крым­ской (Ял­тин­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года, Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года, Сан-Фран­цис­ской кон­фе­рен­ции 1945 года.

По­сле по­бе­ды лей­бо­ри­с­тов на вы­бо­рах в ию­ле 1945 года - заместитель ли­де­ра оп­по­зи­ции. В 1951-1955 годах министр иностранных дел и заместитель пре­мьер-министра Чер­чил­ля . В 1954 году по­жа­ло­ван ры­цар­ским зва­ни­ем. В апреле 1955 - январе 1957 годов пре­мьер-ми­нистр. Один из ор­га­ни­за­то­ров анг­ло-фран­ко-из­ра­иль­ской аг­рес­сии про­тив Егип­та в 1956 году (смотри Ара­бо-из­ра­иль­ские вой­ны). По­сле её про­ва­ла по­дал в от­став­ку и ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти. В 1961 году по­жа­ло­ван ти­ту­лом гра­фа. Ав­тор мно­го­том­ных ме­муа­ров.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Full circle. Boston, 1960;

Facing the dic­tators. L., 1962;

The reckoning. L., 1965;

An­other world, 1897-1917. L., 1976.