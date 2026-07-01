ИДЕН АНТОНИ
ИДЕН АНТОНИ - государственный и политический деятель Великобритании.
Один из лидеров Консервативной партии. Из аристократической семьи, отец - 7-й баронет Иден. Образование получил в Итоне, в 1919-1922 годах изучал восточные языки в Оксфордском университе. В начале Первой мировой войны добровольцем вступил в британскую армию, участвовал в боевых действиях на территории Франции. В 1923-1957 годах член парламента от Консервативной партии. В 1925 году личный парламентский секретарь заместителя минстра внутренних дел О. Локер-Лампсона, в 1926-1929 годах - министра иностранных дел Дж.О. Чемберлена.
В 1931-1934 годы заместитель министра иностранных дел в правительстве Дж.Р. Макдональда. С января 1934 года лорд-хранитель печати, продолжал заниматься международными вопросами; с июня 1935 года министр по делам Лиги Наций. С декабря 1935 года министр иностранных дел в правительствах С. Болдуина, затем Н. Чемберлена, в феврале 1938 года покинул этот пост из-за несогласия с политикой умиротворения нацистской Германии и фашистской Италии.
В сентябре 1939 - мае 1940 годов министр по делам доминионов, в мае-декабре 1940 года военный министр в коалиции правительстве У.Л.С. Черчилля, в декабре 1940 - июле 1945 годов министр иностранных дел. В 1942-1945 годах лидер Палаты общин. В декабре 1941 года посетил Москву, где вёл переговоры с И.В. Сталиным и В.М. Молотовым; в мае 1942 года в Лондоне подписал советско-британский Договор о союзе в войне против Германии и её сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны. Участник Московских совещаний 1941-1943 годов, Тегеранской конференции 1943 года, Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года, Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года, Сан-Францисской конференции 1945 года.
После победы лейбористов на выборах в июле 1945 года - заместитель лидера оппозиции. В 1951-1955 годах министр иностранных дел и заместитель премьер-министра Черчилля. В 1954 году пожалован рыцарским званием. В апреле 1955 - январе 1957 годов премьер-министр. Один из организаторов англо-франко-израильской агрессии против Египта в 1956 году (смотри Арабо-израильские войны). После её провала подал в отставку и отошёл от активной политической деятельности. В 1961 году пожалован титулом графа. Автор многотомных мемуаров.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Full circle. Boston, 1960;
Facing the dictators. L., 1962;
The reckoning. L., 1965;
Another world, 1897-1917. L., 1976.