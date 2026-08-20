ИДАЛЬГО (от исп. fijodalgo, hidalgo)

Люди знатного происхождения, наследующие свой особый статус по мужской линии (в отл. от кабальеро , статус которого зависел от его состоятельности). До появления термина «идальго» в XII веке в близком значении использовалось слово « инфансон ». Идальго составляли самую многочисленную категорию низшего дворянства .

Однако, наряду с пониманием идальго как определенной сословной группы, с самого начала существовало и широкое понимание идальгии, как синонима всего дворянства в целом, что объясняется ее первоначальным смыслом знатности по крови, в противопоставлении налогоплательщику – печеро.

Передача идальгии исключительно по происхождению делала формально невозможным непосредственное пожалование ее королем. Однако король мог пожаловать ее привилегии, которые, будучи унаследованы потомками, со временем превращались в собственно идальгию.

До конца XV века важнейшим путем пополнения дворянского сословия были королевские пожалования за военную службу.

В XVI веке появляется принципиально новый путь аноблирования –продажа идальгий, наряду с которой существовала узурпация идальгий богатыми представителями податного сословия, или наоборот, утрата дворянами своих идальгий и переход их в ряды печеро.

Основная часть новых идальго относилась к городской верхушке или к наиболее богатым жителям селений. В связи с возрастающим числом новых дворян, а также необходимостью Короны пополнить ряды налогоплательщиков, распространяется такое явление, как тяжба за идальгию, то есть необходимость доказать свою принадлежность к благородному сословию, для чего требовалось привести пять свидетелей, которые бы подтвердили, что истец, его дед и отец считались дворянами и пользовались соответствующими привилегиями.

Дворянское сословие в Испании было очень многочисленным: больше 10 % населения Кастильской Короны официально считались идальго (на севере Испании существовал феномен всеобщей идальгии).

Идальго делились на три категории: идальго соларьего (родовитые дворяне), идальго по привилегии (получившие идальгию не путем наследования) и идальго ноторио (промежуточная группа). В действительности между этими категориями идальго не было столь значительной разницы.

Группа идальго была довольно разнородна, в нее входили, как довольно состоятельные землевладельцы, так и те, кто был вынужден лично работать на своей земле. Подавляющая часть из них не отличалась высоким уровнем благосостояния. Многие идальго, чьи доходы зависели от фиксированных денежных рент, сильно пострадали от революции цен в XVI веке.

Иллюстрация:

Идальго в испанских колониях (XVI в), Национальная библиотека Парижа.

Автор статьи: Конюшихина Н.Л.