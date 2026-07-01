ИДАЛЬГО-И-КОСТИЛЬЯ, МИГЕЛЬ

Идальго-и-Костилья (исп. Hidalgo y Costilla), Мигель (08.07.1753, Сан Диего де Корральехо де Идальго — 30.07.1811, Чиуауа) — политический и общественный деятель.

Национальный герой Мексики, один из руководителей Войны за независимость, католический священник. Окончил иезуитскую школу Сан-Франсиско-Хавьер в Вальядолиде. Мигель И.-и-К. испытал на себе влияние европейского и мексиканского просвещения, изучал философию, историю теологию, литературу, иностранные языки. В 1773 И. получил степень бакалавра теологии. В 1803 получил приход в местечке Долорес в интендантстве Гуанахуато. В 1810 он вместе с капитаном Игнасио Альенде возглавил одну из групп заговорщиков. В ночь с 15 на 16 сентября 1810 И.-и-К. выступил с призовом к открытой борьбе против Испании («Клич Долорес»). С этого момента в Мексике началась Война за независимость. Политические взгляды И.-и-К. нашли отражение в опубликованном 15 декабря 1810 «Манифесте Идальго». 21 марта 1811 И.-и-К. был арестован. После суда был расстрелян.

Лит.: Альперович М. С. Рождение Мексиканского государства. М., 1979; Macias P. G. Hidalgo. Reformador y maestro. México, 1959; Velazquez, Gustavo G. Hidalgo. Nueva vida del heroe. México, 1960.