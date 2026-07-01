ИДАЦИЙ

Идаций (ок. 395, Лемика, близ совр. Хинсо-де-Лимия, Испания — ок. 470 (?)) — латинский хронист, епископ г. Аквы Флавиевы в провинции Галлеция, ныне Шавиш, Португалия.

Происходил из состоятельной семьи; в детстве совершил паломничество на Восток, посетил Египет и Палестину, где встретился с блаженным Иеронимом. В 416 И., по-видимому, стал монахом и в 428 был избран на епископскую кафедру. Он возглавил посольство жителей Галлеции к главнокомандующему римской армией Аэцию Флавию с просьбой о защите от свевов (431) и участвовал в мирных переговорах со свевским королем Гермерихом (433). В 445 Турибий, епископ Астурики (Асторги), в послании папе Льву Великому отметил заслуги И. в искоренении присциллианской ереси .

Хроника И. — продолжение всемирной хроники Евсевия —Иеронима от восшествия на престол императора Феодосия I (379—395) до 469, когда И., возможно, скончался. Сначала хронист описывал события, происходившие в разных регионах Римской империи , но после середины V в. целиком сосредоточился на местных событиях. Эта часть хроники является важнейшим источником сведений о вторжениях варваров в Испанию (начиная с 409) и о положении дел в этом регионе в условиях нарастающей изоляции, вызванной распадом Римской империи. В начале хроники И. выражал надежду на возрождение Римской империи, способной восторжествовать над варварами, но затем пришел к выводу о неизбежности ее полного крушения. Он описывал современные ему события в пессимистичных тонах, окрашенных ожиданием близкого конца света. С точки зрения хрониста, разрушительные вторжения варваров, особенно свевов, были божественной карой жителям Испании, уклонившимся в ересь присциллианства. Текст хроники сохранился в единственной рукописи (Berlin. SB. Phillipps 1829, IX в.) и в нескольких эпитомах VI—VII вв.; неоднократно издавался, начиная с XVI в.

Соч.: Hydace. Chronique / Éd. A. Tranoy. 2 vols. Paris, 1974.

Лит.: Burgess R. W. Chronicle of Hydatius and the Consularia Constantinopolitana: Two Contemporary Accounts of the Final Years of the Roman Empire. Oxford, 1993; Campos J. Idacio, obispo de Chaves: Su Chronicon. Salamanca, 1984; Cardelle de Hartmann C. Philologische Studien zur Chronik des Hydatius von Chaves. Stuttgart, 1994.