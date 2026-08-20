ИЦУКУСИМА

ИЦУКУСИМА - син­тои­ст­ское свя­ти­ли­ще в Япо­нии на острове Ми­яд­зи­ма, пре­фек­ту­ра Хи­ро­си­ма.

Су­ще­ст­ву­ет с VI века. Храм в сти­ле «син­дэн дзу­ку­ри» (пи­ло­ны, по­кры­тые крас­ным ла­ком, под­дер­жи­ва­ют мас­сив­ную кры­шу из японского ки­па­ри­са) был по­ст­ро­ен в 1168 году.

Ост­ров счи­тал­ся свя­щен­ным, на нём бы­ли за­пре­ще­ны ро­ж­де­ние и смерть, зем­ле­дельческие ра­бо­ты; до­ступ про­стых лю­дей на не­го был за­крыт. До вхо­да в храм мож­но бы­ло доб­рать­ся толь­ко по во­де во вре­мя при­ли­ва, под­плыв к не­му на лод­ке че­рез во­ро­та-то­рии.

Ря­дом со свя­ти­ли­щем по­строе­на сце­на для спек­так­лей те­ат­ра «но». Вид на во­ро­та, стоя­щие в мо­ре на фо­не го­ры Ми­сэн, вхо­дит в чис­ло трёх «про­слав­лен­ных ви­дов Япо­нии», из­вест­ных с эпо­хи Хэй­ан. Су­ще­ст­вую­щие ны­не во­ро­та по­став­ле­ны в 1875 году, но их фор­ма вос­про­из­во­дит кон­ст­рук­цию со­ору­же­ния XII века. Стол­бы во­рот (вы­со­той 16 м) из кам­фор­но­го де­ре­ва ук­ре­п­ле­ны по бо­кам дополнительными стол­ба­ми мень­ше­го раз­ме­ра (тип рё­бу-то­рии), обес­пе­чи­ваю­щи­ми вы­со­кую ус­той­чи­вость при зем­ле­тря­се­ни­ях.

Свя­ти­ли­ще вклю­че­но в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Смотри также Буддизм .

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