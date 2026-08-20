ИЦУКУСИМА
ИЦУКУСИМА - синтоистское святилище в Японии на острове Миядзима, префектура Хиросима.
Существует с VI века. Храм в стиле «синдэн дзукури» (пилоны, покрытые красным лаком, поддерживают массивную крышу из японского кипариса) был построен в 1168 году.
Остров считался священным, на нём были запрещены рождение и смерть, земледельческие работы; доступ простых людей на него был закрыт. До входа в храм можно было добраться только по воде во время прилива, подплыв к нему на лодке через ворота-тории.
Рядом со святилищем построена сцена для спектаклей театра «но». Вид на ворота, стоящие в море на фоне горы Мисэн, входит в число трёх «прославленных видов Японии», известных с эпохи Хэйан. Существующие ныне ворота поставлены в 1875 году, но их форма воспроизводит конструкцию сооружения XII века. Столбы ворот (высотой 16 м) из камфорного дерева укреплены по бокам дополнительными столбами меньшего размера (тип рёбу-тории), обеспечивающими высокую устойчивость при землетрясениях.
Святилище включено в список Всемирного наследия.
Смотри также Буддизм.