ИЧАЛКАРАНДЖИ
ИЧАЛКАРАНДЖИ - город на юго-западе Индии, штат Махараштра.
Население 287,0 тысяч челрвек (2008 год). Расположен в Западных Гатах.
Известен с конца XVII века как владение династии Гхорпаде, находившейся в родстве с маратхскими пешвами. С начала XIX века имел статус джагира, вассальной территории по отношению к маратхскому княжеству Колхапур. После завоевания Индией независимости (1947 год) - в составе штата Бомбей, с 1960 года - штата Махараштра.
Крупный центр текстильной промышленности (с середины XIX века, так называемый индийский Манчестер); традиционно центр изготовления хлопчатобумажных сари. Предприятия пищевой промышленности (сахарный, маслобойный и другие заводы). Близ Ичалкаранджи - добыча бокситов.