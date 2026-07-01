ИЧАЛКАРАНДЖИ

ИЧАЛКАРАНДЖИ - го­род на юго-за­па­де Ин­дии, штат Ма­ха­раш­тра.

Население 287,0 тысяч челрвек (2008 год). Рас­по­ло­жен в За­пад­ных Га­тах.

Из­вес­тен с конца XVII века как вла­де­ние ди­на­стии Гхор­па­де, на­хо­див­шей­ся в род­ст­ве с ма­ратх­ски­ми пеш­ва­ми. С начала XIX века имел ста­тус джа­ги­ра , вас­саль­ной тер­ри­то­рии по от­но­ше­нию к ма­ратх­ско­му княжеству Кол­ха­пур. По­сле за­вое­ва­ния Ин­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти (1947 год) - в со­ста­ве шта­та Бом­бей, с 1960 года - шта­та Ма­ха­раш­тра.

Круп­ный центр тек­стиль­ной промышленности (с середины XIX века, так называемый ин­дий­ский Ман­че­с­тер); тра­диционно центр из­го­тов­ле­ния хлоп­ча­то­бу­маж­ных са­ри. Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности (са­хар­ный, мас­ло­бой­ный и другие за­во­ды). Близ Ичалкаранджи - до­бы­ча бок­ситов.

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