ИБРАХИМ I, ШАЙХ-ИБРАХИМ ИБН МУХАММАД

Ибрахим I, Шайх-Ибрахим ибн Мухаммад (ум. в 1417 место ?) — ширваншах (1382—1417), родоначальник династии Дербенди .

Сплотив областных управителей Ширвана , способствовал его централизации и культурно-экономическому развитию после периода междоусобиц при последнем из Мазйадидов-Кесранидов Хушанге (1372—1382) и вторжений Джалаиридов . Вел активное строительство, о чем свидетельствует эпиграфика на развалинах культовых и общественных сооружений; в Баку в 1414/5 воздвигнута мечеть, носившая его имя. Искусная дипломатия и умелое военно-политическое лавирование позволили ему отстоять внутреннюю самостоятельность Ширвана в условиях периодических нашествий Тохтамыша и Тимура в 1385—1386. Выразив последнему из них покорность, И. I оказал ему решающую поддержку в разгроме джучидского войска на Куре (1387), получил от него утверждение «владетелем Ширванов (Ширванат) и Главных врат (Баб ал-абваб)» (т. е. Дербента ) и превратил свое царство в плацдарм для его походов на Дагестан и Кахети. В 1405—1406 И. I, с опорой на крупных землевладельцев Юго-Восточного Кавказа, восстановил, пользуясь кончиной Тимура и распрями его наследников, независимость Ширвана и, действуя в союзе с Багратиони , попытался присоединить к своим владениям Иранский Азербайджан вместе с Тебризом, но уже через несколько месяцев вынужден был оставить город. В конце жизни балансировал между Тимуридами и их противниками — Кара-Коюнлу , которые неоднократно опустошали Ширван. Выступив против них совместно с царем Грузии Константином I и князем Шеки Сиди-Ахмадом, И. I потерпел поражение при Чалагане (ноябрь 1412), оказался в плену и, освободившись ценой значительного выкупа, признал верховенство их эмира Кара-Юсуфа.

Ист.: Ахмед ибн Лютфуллах (Мюнедджим-баши). Джами ад-дувал. Сведения о поздних ширваншахах / Пер. с араб. А. Д. Мамедова // Труды Института истории АН АзССР. XII (1957).

Лит.: Алескер-заде А. А. Две строительных надписи времен ширван-шаха Ибрагима Дербенди // Труды Института истории АН АзССР. I (1947). С. 92—93; Ибрагимов Дж. Феодальные государства на территории Азербайджана в 15 в. Баку, 1962; Петрушевский И. П. Великий патриот ширваншах Ибрагим. Баку, 1942; Его же. Государства Азербайджана в 15 в. // Сб. ст. по истории Азербайджана. Вып. 1. Баку, 1949.