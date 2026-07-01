ИБРАГИМОВ МИРЗА
ИБРАГИМОВ МИРЗА АДЖАР ОГЛЫ - азербайджанский писатель, общественный деятель.
Родился в крестьянской семье, с 1918 года жил в Баку. Дебютировал как писатель в начале 1930-х годов. Первые произведения - очерки, рассказы, стихи на социально-политические темы; драмы «Хаят» (поставлена в 1935 году) о проникновении социалистических идей в деревню, «Мадрид» (поставлена в 1938 году) о борьбе испанского народа против фашизма, и др. Тема противостояния деспотизма и демократии в Иране раскрыта в цикле «Южные рассказы» (1946 год) и романе «Наступит день» (1948 год, русский перевод 1950 год). Среди др. произведений Ибрагимова - роман «Великая опора» (1957 год, в русском переводе - «Слияние вод», 1958 год), роман-эпопея «Пэрванэ» (1969-1970 годы), публицистика, литературная критика.