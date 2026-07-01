ИБРАГИМОВ МИРЗА

ИБРАГИМОВ МИРЗА АДЖАР ОГЛЫ - азербайджанский пи­са­тель, об­щественный дея­тель.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье, с 1918 года жил в Ба­ку. Де­бю­ти­ро­вал как пи­са­тель в начале 1930-х годов. Пер­вые про­из­ве­де­ния - очер­ки, рас­ска­зы, сти­хи на со­ци­аль­но-по­ли­тические те­мы; дра­мы «Ха­ят» (поставлена в 1935 году) о про­ник­но­ве­нии со­циа­ли­стических идей в де­рев­ню, «Мад­рид» (поставлена в 1938 году) о борь­бе испанского на­ро­да про­тив фа­шиз­ма, и др. Те­ма про­ти­во­стоя­ния дес­по­тиз­ма и де­мо­кра­тии в Ира­не рас­кры­та в цик­ле «Юж­ные рас­ска­зы» (1946 год) и ро­ма­не «На­сту­пит день» (1948 год, русский перевод 1950 год). Сре­ди др. про­из­ве­де­ний Ибрагимова - ро­ман «Ве­ли­кая опо­ра» (1957 год, в русском переводе - «Слия­ние вод», 1958 год), ро­ман-эпо­пея «Пэр­ва­нэ» (1969-1970 годы), пуб­ли­ци­сти­ка , литературная кри­ти­ка.