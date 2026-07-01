ИБРАГИМОВ ГАЛИ ГИЗЕТДИНОВИЧ
ИБРАГИМОВ ГАЛИ ГИЗЕТДИНОВИЧ - башкирский писатель.
Окончил Башкирский государственный педагогический институт имени К. А. Тимирязева в Уфе (1951 год), Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР в Москве (1959 год). Литературный дебют - сборник стихов (совместно с А. Шакири) «Счастливая жизнь» («Бəхетле ғүмер», 1940 год).
Вершина творчества Ибрагимова - историко-биографический роман «Кинзя» («Кинйə », 1977 год; Государственная премия Башкирской АССР, 1983 год), где образ Кинзи Арсланова, сподвижника Е. И. Пугачёва, воссоздан на фоне широкой панорамы жизни и быта башкирского народа в середине XVIII века.
Среди других произведений: роман «Однополчане» («Бер полк кешелə ре», 1956 год) о событиях Великой Отечественной войны; романная дилогия «Подснежник» («Умырзая», 1968 год), «Дождь на новолуние» («Ай битен йыуғанда», 1972 год), повести.