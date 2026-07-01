ИБРАГИМОВ ГАЛИ ГИЗЕТДИНОВИЧ

ИБРАГИМОВ ГАЛИ ГИЗЕТДИНОВИЧ - башкирский пи­са­тель.

Окон­чил Башкирский государственный пе­да­го­ги­че­ский институт имени К. А. Ти­ми­ря­зе­ва в Уфе (1951 год), Выс­шие литературные кур­сы при Союзе писателей СССР в Мо­ск­ве (1959 год). Литературный де­бют - сборник сти­хов (совместно с А. Ша­ки­ри) «Сча­ст­ли­вая жизнь» («Бə­хет­ле ғүмер», 1940 год).

Вер­ши­на твор­че­ст­ва Ибрагимова - ис­то­ри­ко-био­гра­фический ро­ман «Кин­зя» («Ки­нйə », 1977 год; Государственная премия Башкирской АССР, 1983 год), где об­раз Кин­зи Арс­ла­но­ва, спод­виж­ни­ка Е. И. Пу­га­чё­ва , вос­соз­дан на фо­не ши­ро­кой па­но­ра­мы жиз­ни и бы­та башкирского на­ро­да в середине XVIII века.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ро­ман «Од­но­пол­ча­не» («Бер полк ке­ше­лə ­ре», 1956 год) о со­бы­ти­ях Великой Отечественной вой­ны; ро­ман­ная ди­ло­гия «Под­снеж­ник» («Умыр­зая», 1968 год), «Дождь на но­во­лу­ние» («Ай би­тен йыу­ған­да», 1972 год), по­вес­ти.