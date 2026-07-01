ИБРАГИМБЕКОВ РУСТАМ

ИБРАГИМБЕКОВ РУСТАМ МАМЕД ИБРАГИМ ОГЛЫ - пи­са­тель, сце­на­рист, дра­ма­тург .

Брат М. Иб­ра­гим­бе­ко­ва. Пи­шет на русском языке. Окон­чил Азербайджанский институт неф­ти и га­за в Ба­ку (1962 год), Выс­шие кур­сы сце­на­ри­стов и ре­жис­сё­ров в Мо­ск­ве (в 1967 году - мас­тер­скую С. А. Ге­ра­си­мо­ва, в 1974 году - мас­тер­скую Л. З. Трау­бер­га).

Про­зу от­ли­ча­ют ди­на­мизм сю­же­та, этический па­фос, за­ост­рён­ность на про­бле­ме от­вет­ст­вен­но­сти че­ло­ве­ка пе­ред об­ще­ст­вом: сборники рас­ска­зов и по­вес­тей «В ко­ман­ди­ров­ке и до­ма» (1970 год), «В этом юж­ном го­ро­де» (1972 год), «Парк» (1982 год), «Сол­неч­ное спле­те­ние» (1996 год); ро­ман «Ко­чев­ник» (2006 год).

Ибрагимбеков - ав­тор около 15 пьес, в т. ч. «Жен­щи­на за зе­лё­ной две­рью» (1971 год), «По­хо­жий на льва» (1972 год), «Дом на пес­ке» (1975 год), «По­хо­ро­ны в Ка­ли­фор­нии» (1981 год), «Пет­ля» (1996 год), «Кры­са» (2007 год) и др.

Ав­тор сце­на­ри­ев бо­лее 30 филь­мов, в т. ч. «Бе­лое солн­це пус­ты­ни» (в со­ав­тор­ст­ве с В. И. Ежо­вым, 1970 год, режиссер В. Я. Мо­тыль), «До­прос» (1979 год, режиссер Р. Од­жа­гов), «Хра­ни ме­ня, мой та­лис­ман» (1987 год) и «Фи­лёр» (1988 год; оба - режиссер Р. Г. Ба­ла­ян), телефильма «День рож­де­ния» (1978 год, режиссер Од­жа­гов).

Как со­ав­тор сце­на­рия со­труд­ни­ча­ет с Н. С. Ми­хал­ко­вым: «Ур­га - тер­ри­то­рия люб­ви» (1991 год), «Утом­лён­ные солн­цем» (1994 год), «Си­бир­ский ци­рюль­ник» (1998 год) и др. С 1990 года председатель Сою­за ки­не­ма­то­гра­фи­стов Азер­бай­джа­на , с 1993 года председатель Кон­фе­де­ра­ции Сою­зов ки­не­ма­то­гра­фи­стов стран СНГ, Лат­вии, Лит­вы и Эс­то­нии. С 2004 года профессор ВГИКа.