ИБРАГИМБЕКОВ РУСТАМ
ИБРАГИМБЕКОВ РУСТАМ МАМЕД ИБРАГИМ ОГЛЫ - писатель, сценарист, драматург.
Брат М. Ибрагимбекова. Пишет на русском языке. Окончил Азербайджанский институт нефти и газа в Баку (1962 год), Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве (в 1967 году - мастерскую С. А. Герасимова, в 1974 году - мастерскую Л. З. Трауберга).
Прозу отличают динамизм сюжета, этический пафос, заострённость на проблеме ответственности человека перед обществом: сборники рассказов и повестей «В командировке и дома» (1970 год), «В этом южном городе» (1972 год), «Парк» (1982 год), «Солнечное сплетение» (1996 год); роман «Кочевник» (2006 год).
Ибрагимбеков - автор около 15 пьес, в т. ч. «Женщина за зелёной дверью» (1971 год), «Похожий на льва» (1972 год), «Дом на песке» (1975 год), «Похороны в Калифорнии» (1981 год), «Петля» (1996 год), «Крыса» (2007 год) и др.
Автор сценариев более 30 фильмов, в т. ч. «Белое солнце пустыни» (в соавторстве с В. И. Ежовым, 1970 год, режиссер В. Я. Мотыль), «Допрос» (1979 год, режиссер Р. Оджагов), «Храни меня, мой талисман» (1987 год) и «Филёр» (1988 год; оба - режиссер Р. Г. Балаян), телефильма «День рождения» (1978 год, режиссер Оджагов).
Как соавтор сценария сотрудничает с Н. С. Михалковым: «Урга - территория любви» (1991 год), «Утомлённые солнцем» (1994 год), «Сибирский цирюльник» (1998 год) и др. С 1990 года председатель Союза кинематографистов Азербайджана, с 1993 года председатель Конфедерации Союзов кинематографистов стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. С 2004 года профессор ВГИКа.