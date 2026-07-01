ИБРАГИМБЕКОВ МАКСУД

ИБРАГИМБЕКОВ МАКСУД МАМЕД ИБРАГИМ ОГЛЫ - азербайджанский пи­са­тель, сце­на­рист, ки­но­ре­жис­сёр.

Пи­шет на русском языке Брат Р. Иб­ра­гим­бе­ко­ва. Окон­чил Азербайджанский по­ли­тех­нический институт (1959 год), Выс­шие сце­нар­ные курсы (1964 год) и Выс­шие курсы сценаристов и ре­жис­сё­ров (1974 год) в Мо­ск­ве. Пре­зи­дент Пен-клу­ба Азер­бай­джа­на, c 1989 года - де­пу­тат Верховного совета Азербайджанской ССР (с 1991 года - Национального со­б­ра­ния Азербайджанской Рес­пуб­ли­ки ).

Пе­ча­та­ет­ся с 1960 года. Ав­тор пси­хо­ло­гических по­вес­тей «За всё хо­ро­шее - смерть» (1974 год), «Кто по­едет в Тру­ска­вец» (1974 год, эк­ра­ни­за­ция В. Б. Аха­до­ва - 1977 год), «И не бы­ло луч­ше бра­та» (1973 год) и др.; драм, в т. ч. «Ме­зо­зой­ская ис­то­рия» (1974 год); ки­но­сце­на­ри­ев, в т. ч. фильма «Муж­чи­на для мо­ло­дой жен­щи­ны» (1996 год, режиссер Му­рад Иб­ра­гим­бе­ков). Ре­жис­сёр ря­да филь­мов, в т. ч. «Пре­рван­ная се­ре­на­да» (1979 год).