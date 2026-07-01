ИБРАГИМБЕКОВ МАКСУД
ИБРАГИМБЕКОВ МАКСУД МАМЕД ИБРАГИМ ОГЛЫ - азербайджанский писатель, сценарист, кинорежиссёр.
Пишет на русском языке Брат Р. Ибрагимбекова. Окончил Азербайджанский политехнический институт (1959 год), Высшие сценарные курсы (1964 год) и Высшие курсы сценаристов и режиссёров (1974 год) в Москве. Президент Пен-клуба Азербайджана, c 1989 года - депутат Верховного совета Азербайджанской ССР (с 1991 года - Национального собрания Азербайджанской Республики).
Печатается с 1960 года. Автор психологических повестей «За всё хорошее - смерть» (1974 год), «Кто поедет в Трускавец» (1974 год, экранизация В. Б. Ахадова - 1977 год), «И не было лучше брата» (1973 год) и др.; драм, в т. ч. «Мезозойская история» (1974 год); киносценариев, в т. ч. фильма «Мужчина для молодой женщины» (1996 год, режиссер Мурад Ибрагимбеков). Режиссёр ряда фильмов, в т. ч. «Прерванная серенада» (1979 год).