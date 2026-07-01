ИБРАГИМ МУТЕФЕРРИКА

ИБРАГИМ МУТЕФЕРРИКА - турецкий пер­во­пе­чат­ник, пи­са­тель, пе­ре­во­дчик, ди­пло­мат.

Ро­дил­ся в венгерской про­тес­тант­ской се­мье. Учил­ся в каль­ви­ни­ст­ском кол­лед­же. По­пав в раб­ст­во к тур­кам, при­нял ис­лам (1690-е годы), изу­чил турецкий язык и куль­ту­ру. Вы­пол­нял ряд важ­ных ди­пло­ма­тических по­ру­че­ний, в т. ч. при дво­ре Ев­ге­ния Са­вой­ско­го в Ве­не.

Как пи­са­тель про­сла­вил­ся «Трак­та­том об ис­ла­ме» («Ri­sa­le-i İslâmiye», 1711 год), ко­то­рый стал апо­ло­ги­ей этой ре­ли­гии, а так­же за­вое­вав­шим боль­шую ев­ропейскую из­вест­ность трак­та­том в ду­хе идей Про­све­ще­ния «Ос­но­вы муд­ро­сти в уст­рой­ст­ве на­ро­дов» («Usul al-hikam fi nizam al-umam», 1732 год, русский перевод 1777 год), в ко­то­ром рас­смат­ри­ва­ют­ся раз­ные фор­мы государственного уст­рой­ст­ва. В 1726 году от­крыл пер­вую ти­по­гра­фию в Стам­бу­ле, по­лу­чив официальное раз­ре­ше­ние на из­да­ние книг свет­ско­го ха­рак­те­ра; из­дал 17 книг, пре­имущественно сло­ва­рей и ис­то­рических хро­ник.