ИБРАГИМ МУТЕФЕРРИКА
ИБРАГИМ МУТЕФЕРРИКА - турецкий первопечатник, писатель, переводчик, дипломат.
Родился в венгерской протестантской семье. Учился в кальвинистском колледже. Попав в рабство к туркам, принял ислам (1690-е годы), изучил турецкий язык и культуру. Выполнял ряд важных дипломатических поручений, в т. ч. при дворе Евгения Савойского в Вене.
Как писатель прославился «Трактатом об исламе» («Risale-i İslâmiye», 1711 год), который стал апологией этой религии, а также завоевавшим большую европейскую известность трактатом в духе идей Просвещения «Основы мудрости в устройстве народов» («Usul al-hikam fi nizam al-umam», 1732 год, русский перевод 1777 год), в котором рассматриваются разные формы государственного устройства. В 1726 году открыл первую типографию в Стамбуле, получив официальное разрешение на издание книг светского характера; издал 17 книг, преимущественно словарей и исторических хроник.