ИБРАГИМ I
ИБРАГИМ I - правитель Ширвана, основатель династии ширваншахов Дербенди.
Из обедневшего местного знатного рода. В условиях противостояния в Закавказье Тимура и Тохтамыша умело укрепил военно-политические позиции Ширвана и присоединил к нему другие земли. В 1387 году в союзе с Тимуридами нанёс поражение войску Тохтамыша на реке Кура; к концу XIV века превратил Ширван в опорный пункт для походов Тимура в Дагестан и Грузию.
После смерти Тимура (1405 год) временно овладел Тебризом (1406 год) и попытался противодействовать экспансии тюркского государства Кара-Коюнлу. В начале XV века вступил с этой целью в союз с царём Кахети Константином I и правителем Шеки Сиди Ахмедом. После поражения союзников в битве при Чалагане (ноябрь 1412 года) был вынужден выплатить Кара-Коюнлу контрибуцию и признать зависимость от него Ширвана. В правление Ибрагима I в Баку была построена мечеть (1414/1415 год), носящая его имя.