ИБРАГИМ I

ИБРАГИМ I - пра­ви­тель Шир­ва­на, ос­но­ва­тель ди­на­стии шир­ван­ша­хов Дер­бен­ди.

Из обед­нев­ше­го ме­ст­но­го знат­но­го ро­да. В ус­ло­ви­ях про­ти­во­стоя­ния в За­кав­ка­зье Ти­му­ра и Тох­та­мы­ша уме­ло ук­ре­пил во­енно-по­ли­тические по­зи­ции Шир­ва­на и при­сое­ди­нил к не­му другие зем­ли. В 1387 году в сою­зе с Ти­му­ри­да­ми на­нёс по­ра­же­ние вой­ску Тох­та­мы­ша на реке Ку­ра; к концу XIV века пре­вра­тил Шир­ван в опор­ный пункт для по­хо­дов Ти­му­ра в Да­ге­стан и Гру­зию.

По­сле смер­ти Ти­му­ра (1405 год) вре­мен­но ов­ла­дел Теб­ри­зом (1406 год) и по­пы­тал­ся про­ти­во­дей­ст­во­вать экс­пан­сии тюркского государства Ка­ра-Ко­юн­лу. В начале XV века всту­пил с этой це­лью в со­юз с ца­рём Ка­хе­ти Кон­стан­ти­ном I и пра­ви­те­лем Ше­ки Си­ди Ах­ме­дом. По­сле по­ра­же­ния со­юз­ни­ков в бит­ве при Ча­лага­не (но­ябрь 1412 года) был вы­ну­ж­ден вы­пла­тить Ка­ра-Ко­юн­лу кон­три­бу­цию и при­знать за­ви­си­мость от не­го Шир­ва­на. В прав­ле­ние Ибрагима I в Ба­ку бы­ла по­строе­на ме­четь (1414/1415 год), но­ся­щая его имя.