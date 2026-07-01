ИБН ЗАЙДУН

ИБН ЗАЙДУН - ара­бо-испанский по­эт.

По­лу­чил тра­диционное му­сульманское об­ра­зо­ва­ние в Кор­до­ве . Уча­ст­во­вал в пе­ре­во­ро­те, ко­то­рый при­вёл к вла­сти в Кор­до­ве Ибн Джах­ва­ра; слу­жил при его дво­ре. По на­ве­там ва­зи­ра Ибн Аб­ду­са по­пал в тюрь­му, из ко­то­рой бе­жал.

Ибн Зайдун - ав­тор пане­ги­рических, ли­рических и эле­гических про­из­ве­де­ний. Наи­бо­лее из­вест­ны лю­бов­ные сти­хи, об­ра­щён­ные к прин­цес­се и по­этес­се аль-Вал­ла­де, са­ти­рическое по­сла­ние к Ибн Аб­ду­су и пись­мо к Ибн Джах­ва­ру с моль­бой об ос­во­бо­ж­де­нии из тюрь­мы. Пи­сал так­же в жан­ре му­ваш­шах, по­пу­ляр­ном в арабской по­эзии Ан­да­лу­сии.