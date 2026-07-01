В закладки
ИБН ЗАЙДУН
ИБН ЗАЙДУН - арабо-испанский поэт.
Получил традиционное мусульманское образование в Кордове. Участвовал в перевороте, который привёл к власти в Кордове Ибн Джахвара; служил при его дворе. По наветам вазира Ибн Абдуса попал в тюрьму, из которой бежал.
Ибн Зайдун - автор панегирических, лирических и элегических произведений. Наиболее известны любовные стихи, обращённые к принцессе и поэтессе аль-Валладе, сатирическое послание к Ибн Абдусу и письмо к Ибн Джахвару с мольбой об освобождении из тюрьмы. Писал также в жанре мувашшах, популярном в арабской поэзии Андалусии.
31