ИБН ТУФАЙЛЬ

ИБН ТУФАЙЛЬ - ара­бо-му­сульманский фи­ло­соф, пи­са­тель, врач.

Пред­ста­ви­тель восточного ари­сто­те­лиз­ма (фаль­са­фа). Был сек­ре­та­рём гра­над­ско­го пра­ви­те­ля, за­тем - эми­ра Тан­же­ра, ле­ка­рем и вази­ром при дво­ре Аль­мо­ха­дов (в 1182 году ус­ту­пил ме­сто при­двор­но­го ме­ди­ка Ибн Руш­ду).

Един­ст­вен­ное со­хра­нив­шее­ся про­из­ве­де­ние Ибн Туфайль - «Жи­вой, сын Бодр­ст­вую­ще­го» («Хайй ибн Йак­зан», русский перевод 1920 год), фи­лософский ро­ман-прит­ча о сту­пе­нях ду­хов­но­го ста­нов­ле­ния че­ло­ве­ка, са­мо­за­ро­див­ше­го­ся в не­драх зем­ли и про­вед­ше­го зна­чительную часть жиз­ни на не­оби­тае­мом ост­ро­ве.

В XVII веке ро­ман был пе­ре­ве­дён на ла­тин­ский, а за­тем на многие ев­ропейские и восточные язы­ки; его пер­со­наж, ве­ро­ят­но, по­слу­жил про­об­ра­зом ге­роя ро­ма­на «Ро­бин­зон Кру­зо» Д. Де­фо.