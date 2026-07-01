ИБН ТУФАЙЛЬ
ИБН ТУФАЙЛЬ - арабо-мусульманский философ, писатель, врач.
Представитель восточного аристотелизма (фальсафа). Был секретарём гранадского правителя, затем - эмира Танжера, лекарем и вазиром при дворе Альмохадов (в 1182 году уступил место придворного медика Ибн Рушду).
Единственное сохранившееся произведение Ибн Туфайль - «Живой, сын Бодрствующего» («Хайй ибн Йакзан», русский перевод 1920 год), философский роман-притча о ступенях духовного становления человека, самозародившегося в недрах земли и проведшего значительную часть жизни на необитаемом острове.
В XVII веке роман был переведён на латинский, а затем на многие европейские и восточные языки; его персонаж, вероятно, послужил прообразом героя романа «Робинзон Крузо» Д. Дефо.