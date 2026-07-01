ИБН ТАЙМИЙЯ
ИБН ТАЙМИЙЯ - арабский богослов, правовед и суфий, представитель традиционалистского толка исламской религиозно-правовой мысли - ханбализма.
С 1269 года в связи с приближением монголов его семья переехала в Дамаск, где Ибн Таймийя получил религиозное образование и занялся преподаванием. Его отец Абд аль-Халим возглавлял дамасское медресе Суккарийя, после его смерти в 1284 году перешедшее к Ибн Таймийя С 1285 года Ибн Таймийя также учил в Омейядов мечети, а с 1296 года - в медресе Ханбалийя. В 1306-1312 годах жил в Египте, за полемику с местными богословами неоднократно подвергался тюремному заключению. После возвращения в Дамаск в 1326 году он в очередной раз был заключён в тюрьму, где и умер.
Следуя традиционалистской установке ханбалитов, Ибн Таймийя полагал источниками религиозной истины Коран и Сунну, определяющие истинное вероучение ислама, выраженное в единогласном мнении сподвижников пророка Мухаммеда, непогрешимом и непререкаемом (смотрите Иджма). Более поздние учения Ибн Таймийя порицал как недопустимые новшества (бида). Подвергал критике различные политико-религиозные течения и расколы в исламе (включая хариджитов и шиизм); восточный перипатетизм (в своих трактатах «Опровержение логиков» - «Ар-Радд аля-ль-мантыкыйин» и «Согласие достоверно переданного с явно разумным» - «Муавакат сахих аль-манкуль ли-сарих аль-макуль»); философскую теологию калама как у мутазилитов, так и в ашаризме; пантеистическое направление в суфизме и современную ему суфийскую практику, прежде всего культ святых и чудотворство (в сочинении «Сущность учения сторонников единения [Бога с миром]» - «Хакыкат мазхаб аль-иттихадийин» и «Различие между приближёнными Бога и приближёнными Сатаны» - «Аль-Фуркан байн аулийа ар-Рахман ва аулийа аш-Шайтан»).
Ибн Таймийя понимал Бога только согласно букве Корана и Сунны. Его отказ от символико-аллегорического толкования антропоморфных описаний Бога, встречающихся в священных текстах, давал основание для обвинения его в антропоморфизме, а некоторые свидетельства прямо приписывают ему буквальное понимание таких описаний. Вразрез с господствовавшей в мусульманском богословии доктриной Ибн Таймийя допускал бесконечную в прошлом цепь созданий Божьих, отрицал творение мира «из ничего», учил о конечности наказания грешников в аду. Многие последователи Ибн Таймийя не разделяли таких взглядов.
Политическая концепция Ибн Таймийя, изложенная главным образом в сочинении «Религиозное управление» («Ас-Сияса аш-шаръыя»), подчёркивала нерасторжимое единство государства и религии: без могущественной власти религия оказывается в опасности, без религиозного закона власть превращается в тиранию. Но в отличие от традиционной суннитской доктрины государства Ибн Таймийя не отстаивал необходимость института халифата; признавал существование одновременно более одного халифа, рассматривая мусульманскую общину (умма) как естественную конфедерацию многих государств; отрицал обязательность принадлежности главы государства к роду пророка Мухаммеда - курейшитам. В вопросе об иерархии достоинств четырёх «праведных халифов» (обычно выстраиваемой сообразно хронологической последовательности их правлений) Ибн Таймийя придерживался традиционного мнения о превосходстве Абу Бекра и Омара ибн аль-Хаттаба.
Идеи Ибн Таймийя развивал его ученик Ибн аль-Кайим (умер 1350 год). В XVIII веке они были возрождены в учении ваххабитов.