ИБН ТАЙМИЙЯ

ИБН ТАЙМИЙЯ - арабский бо­го­слов, пра­во­вед и су­фий, пред­ста­ви­тель тра­ди­цио­на­ли­ст­ско­го тол­ка ис­лам­ской ре­ли­ги­оз­но-пра­во­вой мыс­ли - хан­ба­лиз­ма.

С 1269 года в свя­зи с при­бли­же­ни­ем мон­го­лов его се­мья пе­ре­еха­ла в Да­маск , где Ибн Таймийя по­лу­чил ре­лигиозное об­ра­зо­ва­ние и за­нял­ся пре­по­да­ва­ни­ем. Его отец Абд аль-Ха­лим воз­глав­лял да­мас­ское мед­ре­се Сук­ка­рийя, по­сле его смер­ти в 1284 году пе­ре­шед­шее к Ибн Таймийя С 1285 года Ибн Таймийя так­же учил в Омей­я­дов ме­че­ти, а с 1296 года - в мед­ре­се Хан­ба­лийя. В 1306-1312 годах жил в Егип­те, за по­ле­ми­ку с ме­ст­ны­ми бо­го­сло­ва­ми не­одно­крат­но под­вер­гал­ся тю­рем­но­му за­клю­че­нию. По­сле воз­вра­ще­ния в Да­маск в 1326 году он в оче­ред­ной раз был за­клю­чён в тюрь­му, где и умер.

Сле­дуя тра­ди­цио­на­ли­ст­ской ус­та­нов­ке хан­ба­ли­тов, Ибн Таймийя по­ла­гал ис­точ­ни­ка­ми религиозной ис­ти­ны Ко­ран и Сун­ну, оп­ре­де­ляю­щие ис­тин­ное ве­ро­уче­ние ис­ла­ма, вы­ра­жен­ное в еди­но­глас­ном мне­нии спод­виж­ни­ков про­ро­ка Му­хам­ме­да, не­по­гре­ши­мом и не­пре­ре­кае­мом (смотрите Ид­жма). Бо­лее позд­ние уче­ния Ибн Таймийя по­ри­цал как не­до­пус­ти­мые нов­ше­ст­ва (би­да). Под­вер­гал кри­ти­ке различные по­ли­ти­ко-ре­лигиозные те­че­ния и рас­ко­лы в ис­ла­ме (вклю­чая ха­рид­жи­тов и ши­изм); восточный пе­ри­па­те­тизм (в сво­их трак­та­тах «Оп­ро­вер­же­ние ло­ги­ков» - «Ар-Радд аля-ль-ман­ты­кый­ин» и «Со­гла­сие дос­то­вер­но пе­ре­дан­но­го с яв­но ра­зум­ным» - «Муа­ва­кат са­хих аль-ман­куль ли-са­рих аль-ма­куль»); фи­лософскую тео­ло­гию ка­ла­ма как у му­та­зи­ли­тов, так и в аша­риз­ме; пан­теи­сти­че­ское на­прав­ле­ние в су­физ­ме и со­вре­мен­ную ему су­фий­скую прак­ти­ку, пре­ж­де все­го культ свя­тых и чу­до­твор­ст­во (в сочинении «Сущ­ность уче­ния сто­рон­ни­ков еди­не­ния [Бо­га с ми­ром]» - «Ха­кы­кат маз­хаб аль-ит­ти­ха­дий­ин» и «Раз­ли­чие ме­ж­ду при­бли­жён­ны­ми Бо­га и при­бли­жён­ны­ми Са­та­ны» - «Аль-Фур­кан байн ау­лийа ар-Рах­ман ва ау­лийа аш-Шай­тан»).

Ибн Таймийя по­ни­мал Бо­га толь­ко со­глас­но бу­к­ве Ко­ра­на и Сун­ны. Его от­каз от сим­во­ли­ко-ал­ле­го­рического тол­ко­ва­ния ан­тро­по­морф­ных опи­са­ний Бо­га, встре­чаю­щих­ся в свя­щен­ных тек­стах, да­вал ос­но­ва­ние для об­ви­не­ния его в ан­тро­по­мор­физ­ме, а не­ко­то­рые сви­де­тель­ст­ва пря­мо при­пи­сы­ва­ют ему бу­к­валь­ное по­ни­ма­ние та­ких опи­са­ний. Враз­рез с гос­под­ство­вав­шей в му­сульманском бо­го­сло­вии док­три­ной Ибн Таймийя до­пус­кал бес­ко­неч­ную в про­шлом цепь соз­да­ний Божь­их, от­ри­цал тво­ре­ние ми­ра «из ни­че­го», учил о ко­неч­но­сти на­ка­за­ния греш­ни­ков в аду. Мно­гие по­сле­до­ва­те­ли Ибн Таймийя не раз­де­ля­ли та­ких взгля­дов.

По­ли­тическая кон­цеп­ция Ибн Таймийя, из­ло­жен­ная главным образом в сочинении «Ре­ли­ги­оз­ное управ­ле­ние» («Ас-Сия­са аш-шаръыя»), под­чёр­ки­ва­ла не­рас­тор­жи­мое един­ст­во го­су­дар­ст­ва и ре­ли­гии: без мо­гу­ще­ст­вен­ной вла­сти ре­ли­гия ока­зы­ва­ет­ся в опас­но­сти, без ре­лигиозного за­ко­на власть пре­вра­ща­ет­ся в ти­ра­нию. Но в от­ли­чие от тра­диционной сун­нит­ской док­три­ны го­су­дар­ст­ва Ибн Таймийя не от­стаи­вал не­об­хо­ди­мость ин­сти­ту­та ха­ли­фа­та; при­зна­вал су­ще­ст­во­ва­ние од­но­вре­мен­но бо­лее од­но­го ха­ли­фа , рас­смат­ри­вая му­сульманскую об­щи­ну (ум­ма) как ес­те­ст­вен­ную кон­фе­де­ра­цию многих го­су­дарств; от­ри­цал обя­за­тель­ность при­над­леж­но­сти гла­вы го­су­дар­ст­ва к ро­ду про­ро­ка Му­хам­ме­да - ку­рей­ши­там. В во­про­се об ие­рар­хии дос­то­инств че­ты­рёх «пра­вед­ных ха­ли­фов» (обыч­но вы­страи­вае­мой со­об­раз­но хро­но­ло­гической по­сле­до­ва­тель­но­сти их прав­ле­ний) Ибн Таймийя при­дер­жи­вал­ся тра­диционного мне­ния о пре­вос­ход­ст­ве Абу Бе­кра и Ома­ра ибн аль-Хат­та­ба.

Идеи Ибн Таймийя раз­ви­вал его уче­ник Ибн аль-Кай­им (умер 1350 год). В XVIII веке они бы­ли воз­ро­ж­де­ны в уче­нии вах­ха­би­тов.