ИБН ТАГРИБЕРДИ, АБУ-ЛЬ-МАХАСИН ДЖАМАЛЬ АД-ДИН ЮСУФ

Ибн Тагриберди, Абу-ль-Махасин Джамаль ад-Дин Юсуф (1409/10, Каир — 05.06.1470, Каир) — арабский хронист и литератор.

Его отец, эмир Тагриберди — мамлюк -бурджит родом из Анатолии — пользовался покровительством султана Баркука, который назначил его верховным главнокомандующим и наместником Дамаска и женил на его старшей дочери своего сына (и будущего преемника) Фараджа. Младший сын Тагриберди, Абу-ль-Махасин, после его смерти в 1412 учился у выдающихся улама своего времени, в том числе у Макризи ; прошел и военную подготовку, снискал благосклонность ряда правителей Мамлюков государства : получил пожалование от аль-Муайяда Шайха, поддерживал знакомство с Барсбаем (сопровождал его в походе по Сирии) и Джакмаком. Это принесло ему широкую осведомленность в государственных делах и раскладе сил при дворе и внутри мамлюкской корпорации, в которую он сам не входил, хотя и владел тюркским языком.

1-й труд И. Т. — громадный свод «Незамутненный родник и восполнение после „Верного“» (ал-Манхал ас-сафи ва-л-мустауфа бада-л-Вафи), продолжающий аналогичный сборник ас-Сафади, — содержит жизнеописания государей, военачальникови ученых Мамлюкского султанатас 1248 по 1451 (эпизодически дополнялся до 1458). Наибольший интерес в наследии И. Т. представляют хроники «Блестящие звезды о царях Египта и Каира» (ан-Нуджум аз-захира фи мулук Миср ва-л-Кахира) и «События веков на протяжении дней и месяцев» (Хавадис ад-духур фи мада-л-аййам ва-ш-шухур), из которых 1-я охватывает историю долины Нила с 641до 1467/8, а 2-я — с 1441 по 1469, продолжая «Книгу путей к познанию держав царей» Макризи. По сравнению с последним И. Т. придерживается, в силу своего социального положения, большей лояльности к властям предержащим, хотя периодически подвергает критике отдельных чиновников. И. Т. принадлежит также краткое житие Мухаммада , сборник суфийской лирики и большая антология арабской поэзии.

Соч.: Extracts from Abu’l-Mahasin ibn Taghri Birdi’s Chronicle Entitled Hawadith ad-Duhur fi Mada’l-Ayyam wash-Shuhur / Ed. by W. Popper. Pt 1—4. Berkeley, 1930—1942; History of Egypt, 1382—1469 AD / Transl. by W. Popper. Vol. 1—8. Berkeley–Los Angeles, 1954—1963; History of Egypt (845—854 A. H., A. D. 1441—1450). An Extract from Abu’l-Mahasin ibn Taghri Birdi’s Chronicle Entitled Hawadith ad-Duhur fi Mada’l-Ayyam wash-Shuhur / Transl. by W. Popper. New Haven, 1967.

Лит.: Крачковский И. Ю. Историк Египта Ибн Тагриберди как беллетрист // Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. II. М.–Л., 1956. С. 139—145; Darraj A. La vie d’Abu’l-Mahasin Ibn Tagri Birdi et son oeuvre // Annales islamologiques. XI (1972). P. 163—181.