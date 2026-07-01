ИБН СИНА АБУ АЛИ ХУСЕЙН ИБН АБДУЛЛАХ ИБН АЛЬ-ХАСАН ИБН АЛИ

Ибн Сина (Авиценна, лат. Avicenna), Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али (980, Ашфана — 1037, Хамадан) — персидский ученый, врач, философ и поэт.

Жил в Средней Азии и Иране. Был придворным врачом саманидских эмиров и дайлемитских султанов, некоторое время занимал пост вазира в Хамадане . Величайший средневековый врач исламского мира, носивший прозвище «князь врачей». Автор многих трудов по медицине, философии, а также поэтических произведений, большинство из которых написано в форме рубаи.

Основной труд — «Канон врачебной науки» в 5 книгах, являющийся синтезом античной, индийской и среднеазиатской медицины на основе канонов ислама. Теоретической основой этого труда является система Галена , что сделало его равно востребованным как в странах ислама, так и позднее в европейских университетах. Первая книга «Канона» освещает теорию медицины (анатомию и физиологию), а также принципы гигиены: правильное питание, физическая активность, водные процедуры. И. С. особо выделяет гигиену детей, беременных женщин, людей пожилого возраста. В основе физиологических представлений И. С. лежит гуморальная теория и учение о темпераментах. 2-я и 5-я книги посвящены лекарствоведению: 2-я — простым лекарствам, а 5-я — «сложным» лекарствам, ядам и противоядиям. В «Каноне» описано более 800 лекарственных средств с указанием их действия, способов применения, правил сбора и хранения. И. С. сыграл важную роль в становлении науки о лекарствах: сформулировал основные принципы испытания лекарственных препаратов, включая опыты на животных и наблюдение у постели больного; описал возможность взаимодействия нескольких лекарств и возможные побочные эффекты, а также химические способы их получения. В 3-й книге описаны отдельные болезни, их диагностика и лечение. В «Каноне», в частности содержится классическое описание бешенства, проказы и ряда других заболеваний. 4-я книга посвящена хирургии (вывихи, переломы, нарывы, опухоли) и общим заболеваниям организма (лихорадки, заразные болезни, кожные болезни, косметика, учение о ядах).

В XII в. «Канон» был переведен на латинский язык. Первое печатное издание вышло в 1473 в Милане. После изобретения книгопечатания по числу изданий он соперничал с Библией. В XV в. он издавался 16 раз, в XVI в. — 20, не считая изданий отдельных его частей.

Философия И. С. сочетает средневековый аристотелизм с канонами ислама . Большая часть его философских произведений посвящена вопросам логики, этики и метафизики.

И. С. умер и похоронен в Хамадане. На его могиле была сооружена усыпальница, а в 1954 построен новый монументальный мавзолей, в городе сооружен памятник. Во время возведения нового мавзолея была вскрыта гробница И. С., и М. М. Герасимов сделал конструкцию его портрета.

Соч.: Жизнеописание Абу Али Ибн Сины, записанное Абу-Убайдом Ал-Дшузджани // Литературный Таджикистан. 1953. № 5. С. 131; Даниш-намэ (Книга знания). Сталинабад, 1957; Канон врачебной науки / Пер. с араб. Т. 1—6, Ташкент, 1954—1960.

Лит.: Материалы научной сессии АН УзССР, посвященной 1000-летнему юбилею Ибн Сины, Ташкент, 1953; Петров Б. Д. Ибн Сина, Ташкент, 1976; Портрет Ибн Сины. Ташкент, 1956; Afnan S. M. Avicenna: His Life and Works. London, 1958; Goodman L. E. Avicenna (Updated ed.). Cornell University Press, 2006; Avicenna and his Legacy. A Golden Age of Science and Philosophy / Ed. Y. T. Langermann. Brepols Publishers, 2010; Jacuqart D., Micheau F. La Mе`decine arabe et l’Occident mе`diе`val. Paris, 1995.