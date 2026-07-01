ИБН СИНА
ИБН СИНА - мусульманский философ, учёный-энциклопедист, врач; представитель восточного аристотелизма.
Биография
Согдиец по происхождению, юность провёл в Бухаре столице государства Саманидов. Получил систематическое домашнее образование, в 10-летнем возрасте наизусть знал весь Коран и многое из арабской поэзии. Родным языком Ибн Сина был фарси, но обширный круг религиозных и светских наук (логика, математика, метафизика, мусульманское право - фикх, медицина и др.) он изучал на арабском языке. В освоении Аристотеля опирался на комментарии аль-Фараби. В 17-летнем возрасте вылечил эмира Бухары Нуха ибн Мансура (976-997 годы) и приобрёл славу искусного врача.
После завоевания Бухары Караханидами и смерти отца переехал в 1002 году в столицу Хорезма Гургандж (ныне Ургенч), где продолжал научные занятия в «Академии Мамуна», объединявшей крупных учёных того времени (в т. ч. Бируни). После отказа в 1008 году перейти на службу к Махмуду Газневи начался скитальческий период в жизни Ибн Сина Преследуемый султаном, он бежал в Гурган, где нашёл убежище при дворе ценителя искусств и литературы Кабуса ибн Вашмгира, затем, после недолгого пребывания в Рее, был вазиром и придворным врачом у правителя Хамадана Шамс ад-Даулы (997-1021 годы), после смерти которого в результате конфликта с его сыном был заключён в тюрьму.
Последние относительно спокойные 14 лет жизни Ибн Сина провёл в Исфахане при дворе Ала ад-Даулы (1008-1041 годы), которому посвятил «Книгу знания» («Даниш-намэ», на фарси; русский перевод 1999 год). Здесь он завершил начатые в Хамадане два главных сочинения - «Книгу исцеления» и «Канон врачебной науки» и б. ч. своих многочисленных трактатов (несколько сотен на арабском и около двух десятков на фарси) по философии, медицине, физике, химии, астрономии, поэзии, музыке. В 1030 году во время набега войск газневийского султана на Исфахан был разграблен дом Ибн Сина и пропали многие его труды, в т. ч. 20-томная «Книга справедливого [судейства]».
Многотомный энциклопедический труд «Книга исцеления» («Китаб аш-Шифа’») состоит из четырёх разделов: 1) философская пропедевтика и логика; 2) физика, психология и биология; 3) математика, астрономия и музыка; 4) метафизика, включающая в качестве прикладных дисциплин политику, этику, домоводство (экономику) и религиозное право - фикх (уже в XII веке на латинский язык были переведены разделы по метафизике и психологии под названием «Sufficientiae», т. е. «Достаточное» - по второму значению арабского слова «шифа»). Сокращённые варианты этой энциклопедии - «Книга спасения» («ан-Наджат») и «Книга знания». В конце жизни Ибн Сина создал систематическое философское сочинение «Указания и наставления» («аль-Мшарат ва-т-танбихат»), заключительные главы которого написаны под влиянием суфизма. Среди его малых произведений выделяются «Трактат о любви», а также аллегорические повести, образующие своеобразную философскую трилогию: «Живой, сын Бодрствующего» («Хайй ибн Йакзан»), «Послание о птицах» («Рисалат ат-Тайр») и «Салман и Абсал».
Философия и богословие
Соединяя античную (перипатетическую и неоплатоническую) философскую традицию с исламским монотеизмом, Ибн Сина считал метафизику учением о Боге как первопричине всего сущего. При доказательстве бытия Бога он исходил из того, что вещи, существующие в мире, сами по себе только «возможны», т. е. они могут быть, но могут и не быть, ибо их сущность отлична от их существования; они являются к бытию благодаря началу, которое само по себе необходимо в своём бытии и у которого сущность и существование тождественны друг другу. Это Первоначало есть абсолютно необходимое Сущее, и такое понимание Бога стало общепринятым в средневековом мусульманском и иудейском богословии, а отчасти и в христианском.
Вслед за аль-Фараби Ибн Сина истолковывал творение мира как вневременное исхождение (эманацию) его от Бога. В иерархии вечно исходящих от Бога космических разумов, управляющих небесными сферами и отождествляемых с ангелами, последний, десятый - Деятельный разум выступает как организующее начало в отношении всего существующего в подлунном мире, как «даритель форм»: благодаря ему материя как чистая потенциальность воспринимает формы и возникают вещи, состоящие из формы и материи. Человеческий разум, достигший высшей степени совершенства, способен соединиться с Деятельным разумом [Ибн Сина отождествлял его с архангелом Гавриилом (арабский Джабриил), передатчиком Откровения в мусульманской традиции], и тогда пророк получает от него истины в форме доступных для широкой публики образов, а философ - в виде умозрений. Способность пророков творить чудеса Ибн Сина объяснял их чрезвычайно развитой силой воображения, могущей воздействовать не только на собственное тело, но и на тела др. людей.
В отличие как от аль-Фараби, признающего индивидуальное бессмертие только для просветлённых душ, так и от богословов калама, считавших душу преходящей акциденцией тела, Ибн Сина отстаивал субстанциальный характер души, её имматериальность, независимость от тела и, следовательно, вечность индивидуальной человеческой души. В обоснование этого он выдвигал различные доказательства, в т. ч. интроспективный опыт «парящего человека», осознающего, что «я есть я, даже если я не знаю, что у меня есть рука, нога или какой-нибудь иной орган». Ибн Сина не принял ни платоновского учения о предсуществовании души и метемпсихозе, ни мусульманской доктрины о телесном воскрешении. Согласно Ибн Сина, Судный день наступает для человека сразу же после его смерти.
В мусульманском мире за Ибн Синой закрепилось почетное прозвище «князь философов» (аш-Шайх ар-ра’ис). Многие его идеи были восприняты в позднем каламе. Наибольшее же распространение его философия нашла в персоязычном ареале, прежде всего через суфийское учение об озарении Сухраварди. Ибн Сина оказал большое влияние на развитие средневековой мысли, в т. ч. еврейской философии (Ибн Эзра, Ибн Дауд) и особенно европейской схоластики (усвоение в XIII веке наследия Аристотеля в интерпретации Ибн Сина, течение «латинского авиценнизма» и др.).
Медицина
«Канон врачебной науки» (около 1020 года, русский перевод, книга 1-5, 1954-1960 годы), принёсший Ибн Сина всемирную известность и титул «князь врачей», представляет собой энциклопедический свод медицинских знаний и врачебного опыта античности и раннего Средневековья (Гиппократ, Гален), а также включает собственный открытия и наблюдения Ибн Сина. «Канон» состоит из 5 книг. Первая книга содержит сведения по анатомии и физиологии; о причинах и признаках болезней; описание учений о т. н. соках (кровь, лимфа, жёлчь) и видах телосложения; данные о диете, сохранении здоровья и предупреждении болезней, об общих принципах лечения. Вторая - посвящена описанию лекарств как растительного, так и животного происхождения. В третьей - рассматриваются отдельные заболевания, их распознавание и лечение. В четвёртой - описаны способы лечения заболеваний. Пятая - посвящена т. н. сложным лекарствам, ядам и противоядиям.
Причинами болезней Ибн Сина считал различные «вредности» - местности, климата, времени года; условий быта, питания, труда; душевные потрясения и др. Он впервые описал различия между оспой, проказой, чумой; доказал возможность заразиться этими болезнями через воздух, почву, воду, контакты между людьми; описал туберкулёз, язву желудка, плеврит, диабет; предпринял попытку лечения сифилиса ртутью. К общим принципам лечения болезней Ибн Сина относил режим дня и питание, применение лекарств и «действие рукой» (т. е. хирургическое вмешательство).
В XII веке «Канон» был переведён на латинский язык, в дальнейшем на многие др. языки, в т. ч. на русский (после изобретения книгопечатания по числу изданий он соперничал с Библией). В течение нескольких столетий «Канон» служил руководством для врачей.
Теория музыки Ибн Сина основывалась на достижениях греческих учёных и аль-Фараби. «Свод науки о музыке» (русский перевод - в книге «Музыкальная эстетика стран Востока», М., 1967 год), входящий в «Книгу исцеления», содержит сведения о звуке, интервалах (Ибн Сина располагает их по степени консонантности), видах тетрахорда и их расположении в т. н. полной системе, о ритмике, технике композиции, приёмах классификации инструментов, настройке лютни. Указания на лечебное и воспитательном значение музыки содержатся в «Трактате о душе» («Рисала фи-н-нафс») и трактате «Разделения между мудростью и науками» («Такасим аль-хикма ва-ль-улум»).