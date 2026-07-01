МАГРИБ Магриб (араб. «закат», «запад») — регион в Сев. Африке, расположенный к западу от Египта.

Магриб ( араб. «закат», «запад») — регион в Сев. Африке, расположенный к западу от Египта. Название М. возникло после арабских завоеваний как противопоставление восточной части арабского мира — Машрику ( араб. «восход», «восток»). Исторически словом М. называли Тунис, Алжир и Марокко, которые объединяли под названием «Джазират ал-Магриб» («остров Запада»). Позднее в понятие М. включили Ливию, Мавританию и Западную Сахару. В арабском языке словом М. обозначается Марокко, а для обозначения региона используется словосочетание «ал-Магриб ал-Араби» (Арабский Магриб, или Запад).

В силу своего географического положения М. был регионом-перекрестком, испытывавшим на себе влияние европейской, арабской и африканской культур. В доисламский период М. завоевывали финикийцы, римляне и вандалы. В VII—VIII вв., в эпоху арабских завоеваний и распространения ислама, начался процесс смешения арабов и берберов, населявших М. до прихода арабских племен, в ходе которого сформировалось современное население М. В диалектах арабского языка в М. наблюдается сильное влияние берберского субстрата.

В XI—XIII вв. территории М. объединяли под своей властью берберские династии Альморавидов и Альмохадов . В Средние века частью М. считалась Андалусия (мусульманская Испания), которая оказала большое влияние на развитие культуры и политических традиций М.В

В XVI в. бoльшая часть М., за исключением Марокко, вошла в состав Османской империи. В колониальный период страны М. попадают в сферу влияния Франции: в 1848 Алжир становится французской колонией, в Тунисе (1881) и Марокко (1912) вводится режим протектората.После получения независимости страны М. предприняли попытки создать региональное объединение. В 1956 король Марокко

После получения независимости страны М. предприняли попытки создать региональное объединение. В 1956 король Марокко Мухаммад V и премьер-министр Туниса Хабиб Бургиба предложили создать Союз Арабского Магриба (САМ). Соглашение о создании САМ было подписано в феврале 1989. В его состав вошли Алжир, Марокко, Тунис, Ливия и Мавритания.

Лит. : Жюльен Ш.-А. История Северной Африки. Тунис, Алжир, Марокко. От арабского завоевания до 1830 г. / Пер. с фр. А. Е. Аничковой. М., 1961; Видясова М. Ф. Социальные структуры доколониального Магриба. Генезис и типология. М., 1987 ; Laroui A. L’Histoire du Maghreb. Un essai de synthese. Casablanca, 2011. Д. В. Соловьева.