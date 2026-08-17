ИБН САД, АБУ АБДАЛЛАХ МУХАММАД

Ибн Сад, Абу Абдаллах Мухаммад (ок. 784, Басра — 16.02.845, Багдад) — арабский хронист.

Маула Хашимитов из Басры , чьим вольноотпущенником был его дед. После нескольких путешествий, предпринятых с целью изучения хадисов, обосновался в Багдаде, где, пройдя испытание своего вероубеждения (михна), принял калам мутазилитов . Прославился как ученик, писец, а впоследствии и продолжатель двух выдающихся знатоков аравийского и раннемусульманского предания.

Первый, Хишам ибн Мухаммад аль-Кальби из Куфы (737—821), свел воедино обширную массу сведений о племенных родословиях и доисламском прошлом Аравии в десятках сочинений, из которых сохранилась, в том числе, «Книга об идолах» (Китаб ал-аснам). Второй, Абу Абдаллах Мухаммад ибн Умар аль-Вакиди из Медины (747—822/3), зерноторговец-маула, пользовавшийся покровительством Бармакидов, Харуна ар-Рашида и Мамуна (назначившего его кади одного из столичных кварталов), оставил 28 сочинений, в большинстве своем трактующих о начальных временах ислама . Из них в оригинале уцелела лишь «Книга походов» (Китаб ал-магази), излагающая в хронологической последовательности повествования (отчасти легендарные) о военных предприятиях пророка Мухаммада и демонстрирующая симпатии составителя к Алидам. То же касается его «Большой летописи» (до 796), которую цитируют Балазури и Табари . В приписываемых ему очерках об арабских завоеваниях в Египте, Месопотамии, Сирии велика доля фольклорно-эпических добавлений эпохи крестовых походов («псевдо-Вакиди»).

«Большая книга разрядов» (Китаб ат-табакат ал-кабир) И. С., составленная, в первую очередь, из материалов аль-Вакиди (до 802), а также аль-Кальби, содержит богатейший материал о Мухаммаде, его сподвижниках и их последователях — трех первых поколениях мусульман («праведных предках»), а также передатчиков хадисов, живших до времени автора (в общей сложности — более 4,2 тыс. человек). Она наложила глубокий отпечаток на последующее развитие арабской биографической литературы, предвосхитив ее структурные принципы в трактовке прошлого как совокупности хронологически выстроенных жизнеописаний.

Соч.: Biographien Muhammeds, seiner Gefährten und der späteren Träger des Islams / Hrsg. v. E. Sachau et al. Bd 1—8. Leiden, 1904—1940; The Men of Madina / Transl. by A. Bewley. London, 1997—2000; The Men of Madina II / Transl. by A. Bewley. London, 2000; The Women of Madina / Transl. by A. Bewley. London, 1995.

Лит.: Loth O. Das Classebuch des Ibn Sa‘d. Leipzig, 1869.