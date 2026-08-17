ИБН РУСТЕ, АБУ АЛИ АХМАД ИБН УМАР
Ибн Русте, Абу Али Ахмад ибн Умар (начало X в.) — арабский ученый начала X в., происходивший из иранского города Исфахана.
Автор многотомного энциклопедического сочинения «Дорогие ценности» (Китаб ал-а‘лак ан-нафиса), составленного вскоре после 903. Сохранилась лишь часть сочинения — 7-й том, посвященный астрономии и географии.
Изложение в книге И. Р. начинается с математической и астрономической географии, затем следует подробное описание священных городов — Мекки и Медины. Далее И. Р. переходит к рассказу о морях, реках и семи климатах, на которые в арабской географии было принято делить ойкумену, с их знаменитыми городами. Вслед за этим помещено описание исламских стран (с большим вниманием к Персии, Южн. Аравии, Месопотамии и Египту), Византии, Индии, тюркских народов Средней Азии и народов Вост. Европы — хазар, буртасов, булгар, мадьяр, славян, русов, алан, государства Сарир на территории Дагестана. Затем И. Р. говорит о путях, пролегавших по территории Халифата, а также подробно повествует об Исфахане, приводя в том числе уникальные данные. В своей книге И. Р. упоминает лишь об одном своем путешествии за пределы Исфахана — в Медину, в связи с чем основным источником его сведений об остальном мире была информация, полученная из вторых рук, но порой весьма ценная, как например, сообщение взятого в плен византийцами Харуна ибн Яхьи (Йахйи) о Константинополе.
И. Р. — первый арабский автор, приводящий целостное описание восточноевропейских народов, в частности, русов, о которых он говорит, что они живут на острове, окруженном озером, и подчиняются правителю, носящему титул «каган» (хакан). Похожие известия сохранились и в передаче более поздних авторов — Мутаххара ал-Макдиси, Гардизи, ал-Бакри, ал-Марвази, а также в персидских анонимных сочинениях «Пределы мира» («Худуд ал-‘алам», около 982) и «Собрание историй» («Муджмал ат-таварих», 1126) и др. Сопоставление сохранившихся версий рассказа о восточноевропейских народах показало, что они восходят к одному общему источнику, который был условно назван «Анонимной запиской». Считается, что она могла быть составлена в последней четверти IX в. и, вероятно, входила в состав не дошедших до нас арабских сочинений — полной редакции «Книги путей и государств» Ибн Хордадбеха или одноименного труда ал-Джайхани (начало X в.).
Описание восточноевропейских народов было впервые исследовано и переведено на русский язык в 1869 Д. А. Хвольсоном, который неверно прочитал имя автора сочинения как «Ибн Даста». Впоследствии чтение было исправлено на верное голландским востоковедом М. Я. де Гуе при публикации арабского текста И. Р. в 1892. Сведения И. Р. о восточноевропейских народах подвергались неоднократному анализу, огромную историографию породили споры о местонахождении «острова русов», который различные ученые помещали как на севере, так и на юге Восточной Европы. Попытки отождествить «остров русов» с каким-либо конкретным географическим объектом на территории Восточной Европы пока не привели к успеху. Скорее, рассказ об «острове русов» следует рассматривать как географический образ, свод разнообразных известий о русах, не привязанных к какому-то одному реальному географическому объекту.
Публ.: Известия о Хозарах, Буртасах, Болгарах, Мадьярах, Славянах и Руссах Абу-Али Ахмеда бен Омара Ибн-Даста... по рукописи Британского музея в первый раз издал, перевел и объяснил Д. А. Хвольсон. СПб., 1869; Kitab al-A‘lak an-nafisa VII auctore Abu Ali Ahmed ibn Omar Ibn Rosteh… / Ed. M. J. de Goeje. Lugduni Batavorum, 1892 (Bibliotheca geographorum arabicorum. Т. VII); Ibn Rusteh. Les atours precieaux / Trad. G. Wiet. Le Caire, 1955.
Лит.: Maqbul Ahmad S. Ibn Rusta // The Encyclopaedia of Islam. 2nd ed. Vol. III. Leiden, 1971. P. 920—921; Новосельцев А. П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI—IX вв. // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998. М., 2000. С. 264—323.