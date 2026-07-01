ИБН НУБАТА

ИБН НУБАТА - арабский по­эт.

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Егип­те, жил в Си­рии. Вер­нув­шись в Ка­ир , стал при­двор­ным па­не­ги­ри­стом египетского сул­та­на ан-На­се­ра Ха­са­на. Со­хра­нил­ся сборник сти­хов (ди­ван) Ибн Нубата, со­дер­жа­щий па­не­ги­ри­ки, лю­бов­ные сти­хи, опи­са­ния при­ро­ды и дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей Егип­та, а так­же сти­хи-за­гад­ки. Ему при­над­ле­жат так­же со­чи­не­ние «По­гру­же­ние взо­ра в разъ­яс­не­ния трак­та­та Ибн Зай­ду­на» («Сарх аль-уй­ун фи шарх ри­са­лат Ибн Зай­дун»), по­свя­щён­ное жиз­ни и твор­че­ст­ву древ­них арабских по­этов, про­по­ве­ди, на­пи­сан­ные риф­мо­ван­ной про­зой.