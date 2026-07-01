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ИБН НУБАТА
ИБН НУБАТА - арабский поэт.
Получил образование в Египте, жил в Сирии. Вернувшись в Каир, стал придворным панегиристом египетского султана ан-Насера Хасана. Сохранился сборник стихов (диван) Ибн Нубата, содержащий панегирики, любовные стихи, описания природы и достопримечательностей Египта, а также стихи-загадки. Ему принадлежат также сочинение «Погружение взора в разъяснения трактата Ибн Зайдуна» («Сарх аль-уйун фи шарх рисалат Ибн Зайдун»), посвящённое жизни и творчеству древних арабских поэтов, проповеди, написанные рифмованной прозой.
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