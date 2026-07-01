ИБН МИСКАВЕЙХ
ИБН МИСКАВЕЙХ - арабоязычный историк, филолог, философ, врач, алхимик и поэт.
По происхождению иранец; предположительно зороастриец, принявший ислам. Служил при Буидах в качестве секретаря, вазира, библиотекаря.
В своём главном сочинении - всеобщей истории «Книга опытов народов» («Китаб таджариб аль-умам») - доказывал этическую ценность исторического знания, в то же время демонстрировал критическое отношение к источникам. Особенно значима последняя часть его труда, содержащая детальное описание политической и культурной жизни восточных провинций Халифата в X веке.
В своих философских работах, из которых наиболее известно его сочинение «Улучшение нравов» («Тахзиб аль-ахлак»), разрабатывал на основе античной традиции принципы средневековой мусульманской этики.