ИБН МИСКАВЕЙХ

ИБН МИСКАВЕЙХ - ара­боя­зыч­ный ис­то­рик, фи­ло­лог, фи­ло­соф, врач, ал­хи­мик и по­эт.

По про­ис­хо­ж­де­нию ира­нец; пред­по­ло­жи­тель­но зо­роа­ст­ри­ец, при­няв­ший ис­лам. Слу­жил при Буи­дах в ка­че­ст­ве сек­ре­та­ря, ва­зи­ра, биб­лио­те­ка­ря.

В сво­ём главном со­чи­не­нии - все­об­щей ис­то­рии «Кни­га опы­тов на­ро­дов» («Ки­таб тад­жа­риб аль-умам») - до­ка­зы­вал этическую цен­ность ис­то­рического зна­ния, в то же вре­мя де­мон­ст­ри­ро­вал кри­тическое от­но­ше­ние к ис­точ­ни­кам. Осо­бен­но зна­чи­ма по­след­няя часть его тру­да, со­дер­жа­щая де­таль­ное опи­са­ние по­ли­тической и куль­тур­ной жиз­ни восточных про­вин­ций Ха­ли­фа­та в X веке.

В сво­их фи­лософских ра­бо­тах, из ко­то­рых наи­бо­лее из­вест­но его сочинение «Улуч­ше­ние нра­вов» («Тах­зиб аль-ах­лак»), раз­ра­ба­ты­вал на ос­но­ве ан­тич­ной тра­ди­ции прин­ци­пы средневековой му­сульманской эти­ки.