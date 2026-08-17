ИБН МИСКАВАЙХИ, АБУ АЛИ АХМАД ИБН МУХАММАД

Ибн Мискавайхи (Мискавайх), Абу Али Ахмад ибн Мухаммад (932 или 936, Рей, Сев. Иран — 16.02.1030, Исфахан) — арабский хронист, философ, медик, алхимик, языковед и поэт.

По происхождению — иранец (его прадед перешел из зороастризма в ислам ), приверженец шиизма . В городе Рей заведовал библиотекой известного эрудита ас-Сахиба ибн Аббада, вазира местного эмира из династии Буидов , позднее состоял при нем писцом; входил в окружение Адуд ад-Даулы . Главная работа — «Опыты народов в чередовании высоких помыслов» (Таджариб ал-умам фи таакуб ал-химам), всеобщая хроника, доведенная до 980 (продолжена до начала XI в. Абу Шуджа ар-Рузравари) и призванная доказать этическую ценность исторического знания, — отличается критическим подходом к источникам. Наиболее интересна последняя часть, содержащая ценные сведения о социально-экономической ситуации в восточных обл. Аббасидов халифата X в. и живую, насыщенную повседневными подробностями картину фракционной борьбы и разложения придворной среды и чиновничества Багдада. Причину упадка автор видит в отказе от следования велениям разума и несоблюдении требований, предъявляемых к государственным мужам. В дидактических трудах И. М. разрабатывал принципы исламской нравственности. В «Смягчении нравов и очищении пород» (Тахзиб ал-ахлак ва-татхир ал-арак), отталкиваясь от античной философии (прежде всего, «Никомаховой этики» Аристотеляи неоплатонизма) и медицины (психофизиологии Галена), он называет основными достоинствами, каждое из которых воплощает принцип «золотой середины», мудрость, отвагу и умеренность, чье соединение рождает справедливость. В «Бессмертной премудрости» (араб. ал-Хикма ал-халида, перс. Джавидан хирад) — сборнике нравоучительных изречений греков, персов, индийцев и арабов(язычников и мусульман) — отражены эзотерические представления, повлиявшие на персидскую дидактическую литературу XII—XV вв., а также на М. Абдо . Теологии И. М. посвятил ряд посланий.

Соч.: The Tajarib al-umam or History of Ibn Miskwayh... with a Preface by H. F. Amedroz and a Summary by L. Caetani. Vol. 1—6. Leiden, 1908—1919; The Eclipse of the Abbasid Caliphate: Original Chronicles of the 4th Islamic Century / Transl. and elucidated by H. F. Amedroz and D. S. Margoliouth. Vol. 1—2 (original), 4—6 (translation). Oxford, 1921—1922.

Лит.: Шустер Б. Я. Шестой том Всемирной истории Ибн Мискавейха как источник по социальным отношениям в позднем халифате // Краткие сообщения института народов Азии. XLVII, 1961. С. 82—88; Arkoun М. Miskawayh, philosophe et historien: Contribution à l’étude de l’humanisme arabe au IVe/Xe siècle. Paris, 1970; Khan M. S. Miskawaih and Arabic Historiography // Journal of the American Oriental Society. LXXXIX (1969). P. 710—730; Idem The Eyewitness Reporters of Miskawaih’s Contemporary History // Islamic Culture. XXXVIII (1964). P. 295—313; ‘Иззат М. А. Ибн Мискавайхи: фалсафатуху-л-ахлакийа ва-масадируха. Каир, 1946.