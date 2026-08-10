ИБН МАДЖИД, ШИХАБ АД-ДИН АХМАД АН-НАДЖДИ

Ибн Маджид, Шихаб ад-Дин Ахмад ан-Наджди (1430-е, Джульфар, ныне на территории ОАЭ — после 1500) — арабский мореплаватель и теоретик навигации.

Потомственный мореход и знаток побережий Аравии, по ряду предположений, в 1497—1498 служил лоцманом в эскадре В. да Гамы при переходе из Малинди на восточное побережье Африки в Каликут. Автор около 40 работ (большей частью в стихах), написанных на протяжении 1460—1490-х и представляющих обстоятельный свод морского дела арабов, основанный на богатом практическом опыте, развитой математической методике, астрономических наблюдениях, широком знакомстве с техническими приспособлениями и переработке предшествующей литературы. В центре внимания — совокупность маршрутов от Занзибара до Тайваня и отдаленных архипелагов Индонезии. Среди трудов И. М. — прозаическая «Книга польз об основах морской науки и ее правилах» (Китаб ал-фаваид фи усул илм ал-бахр ва-л-каваид, 1489), где, помимо Красного моря, описана северная половина Индийского океана с островами Мадагаскар, Цейлон, Суматра и Ява, и ряд стихотворных лоций. Важнейшая из них — «Всеобъемлющая в краткости об основах морских наук» (Хавийат ал-ихтисар фи усул илм ал-бихар, 1462) — трактует о приметах, указывающих на близость земли, румбах, режиме ветров, маршрутах через Индийский океан с Красным морем и Персидским заливом и широтных координатах гаваней на их берегах. Лоции И. М. из собрания Иинститута востоковедения РАН посвящены водным путям из Малабара в Софалу, из Джидды в Аден и из Индии через Цейлон на Яву.

Соч.: Шумовский Т. А. Три неизвестные лоции Ахмада Ибн Маджида, арабского лоцмана Васко да-Гамы, в уникальной рукописи Института востоковедения АН СССР. М.–Л., 1957; Arab Navigation in the Indian Ocean before the Coming of the Portuguese / Transl. from the Arabic by G. R. Tibbetts. London, 1981.

Лит.: Шумовский Т. А. Последний «лев арабских морей»: жизнь арабского мореплавателя и поэта Ахмада ибн Маджида, наставника Васко да Гамы. СПб., 1999.