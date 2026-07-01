ИБН МАДЖИД

ИБН МАДЖИД - арабский лоц­ман и тео­ре­тик мо­ре­пла­ва­ния.

Из се­мьи по­том­ст­вен­ных мо­ря­ков. В 1498 году про­вёл ко­раб­ли Вас­ко да Га­мы от восточного по­бе­ре­жья Аф­ри­ки до города Ка­ли­кут (ны­не Каль­кут­та). Ав­тор около 40 со­чи­не­ний (са­мое ран­нее да­ти­ру­ет­ся 1462 годом) по тео­рии и прак­ти­ке морского де­ла. Боль­шин­ст­во со­чи­не­ний име­ет сти­хотворну фор­му.

Главное про­из­ве­де­ние Ибн Маджида - «Кни­га польз об ос­но­вах и пра­ви­лах мор­ской нау­ки» («Ки­таб аль-фа­ва­ид фи усуль ильм аль-бахр ва-ль-ка­ва­ид») - на­пи­са­но ме­ж­ду 1475 и 1490 годами. В его две­на­дца­ти гла­вах («поль­зах») из­ло­же­ны све­де­ния по ис­то­рии мо­ре­пла­ва­ния, гео­гра­фии и ас­тро­но­мии, де­таль­но опи­са­ны приё­мы ори­ен­та­ции по звёз­дам и управ­ле­ния па­рус­ны­ми су­да­ми, тра­диционные мар­шру­ты пла­ва­ний арабских на­ви­га­то­ров от Зан­зи­ба­ра и Ма­да­га­ска­ра на за­па­де до Тай­ва­ня (Фор­мо­зы) и Ин­до­не­зии на вос­то­ке.

Со­чи­не­ния Ибн Маджида сви­де­тель­ст­ву­ют о вы­со­ком уров­не раз­ви­тия морского де­ла у арабских на­ро­дов в пе­ри­од Сред­не­ве­ко­вья. Дан­ные, со­дер­жа­щие­ся в тру­дах Ибн Маджида, ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись ев­ро­пей­ца­ми, на­прав­ляв­ши­ми­ся в пла­ва­ние по Ин­дий­ско­му океа­ну.