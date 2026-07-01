ИБН МАДЖИД
ИБН МАДЖИД - арабский лоцман и теоретик мореплавания.
Из семьи потомственных моряков. В 1498 году провёл корабли Васко да Гамы от восточного побережья Африки до города Каликут (ныне Калькутта). Автор около 40 сочинений (самое раннее датируется 1462 годом) по теории и практике морского дела. Большинство сочинений имеет стихотворну форму.
Главное произведение Ибн Маджида - «Книга польз об основах и правилах морской науки» («Китаб аль-фаваид фи усуль ильм аль-бахр ва-ль-каваид») - написано между 1475 и 1490 годами. В его двенадцати главах («пользах») изложены сведения по истории мореплавания, географии и астрономии, детально описаны приёмы ориентации по звёздам и управления парусными судами, традиционные маршруты плаваний арабских навигаторов от Занзибара и Мадагаскара на западе до Тайваня (Формозы) и Индонезии на востоке.
Сочинения Ибн Маджида свидетельствуют о высоком уровне развития морского дела у арабских народов в период Средневековья. Данные, содержащиеся в трудах Ибн Маджида, широко использовались европейцами, направлявшимися в плавание по Индийскому океану.