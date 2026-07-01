ИБН ХОРДАДБЕХ

ИБН ХОРДАДБЕХ - ара­боя­зыч­ный гео­граф.

По про­ис­хо­ж­де­нию ира­нец. При аб­ба­сид­ском ха­ли­фе аль-Му­та­ми­де (пра­вил в 870-892 годах) за­ни­мал долж­ность начальника поч­то­вой служ­бы в провинции Джи­баль (Ку­хи­стан) в северо-западном Ира­не, од­но­вре­мен­но (по обы­чаю эпо­хи) был официальным ос­ве­до­ми­те­лем дво­ра о на­строе­нии умов, дея­тель­но­сти чи­нов­ни­ков и т. п.

Со­чи­не­ние Ибн Хордадбеха «Кни­га пу­тей и стран» («Ки­таб аль-ма­са­лик ва-ль-ма­ма­лик»), да­ти­руе­мое второй половиной IX века, - пер­вый до­шед­ший до нас опи­са­тель­ный гео­гра­фический труд на арабском языке. В нём под­роб­но оха­рак­те­ри­зо­ва­ны про­вин­ции и го­ро­да Ха­ли­фа­та и со­пре­дель­ных зе­мель, ука­за­ны до­ро­ги и поч­то­вые стан­ции, рас­стоя­ния ме­ж­ду на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми, при­во­дят­ся све­де­ния о вы­пла­чи­вае­мых го­ро­да­ми и про­вин­ция­ми на­ло­гах и др.

Ибн Хордадбех - один из пер­вых ара­боя­зыч­ных ав­то­ров, упо­ми­наю­щих о восточных сла­вя­нах и ру­сах, рас­ска­зы­ваю­щий об их эт­но­куль­тур­ных осо­бен­но­стях и тор­го­вых пу­тях.