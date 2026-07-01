ИБН ХОРДАДБЕХ
ИБН ХОРДАДБЕХ - арабоязычный географ.
По происхождению иранец. При аббасидском халифе аль-Мутамиде (правил в 870-892 годах) занимал должность начальника почтовой службы в провинции Джибаль (Кухистан) в северо-западном Иране, одновременно (по обычаю эпохи) был официальным осведомителем двора о настроении умов, деятельности чиновников и т. п.
Сочинение Ибн Хордадбеха «Книга путей и стран» («Китаб аль-масалик ва-ль-мамалик»), датируемое второй половиной IX века, - первый дошедший до нас описательный географический труд на арабском языке. В нём подробно охарактеризованы провинции и города Халифата и сопредельных земель, указаны дороги и почтовые станции, расстояния между населёнными пунктами, приводятся сведения о выплачиваемых городами и провинциями налогах и др.
Ибн Хордадбех - один из первых арабоязычных авторов, упоминающих о восточных славянах и русах, рассказывающий об их этнокультурных особенностях и торговых путях.