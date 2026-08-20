ИБН ХАЗМ

ИБН ХАЗМ - ан­да­лус­ский пра­во­вед за­хи­рит­ско­го тол­ка.

Сын ва­зи­ра, Ибн Хазм уча­ст­во­вал в по­ли­тической борь­бе Кор­дов­ско­го ха­ли­фа­та, под­дер­жи­вая Омей­я­дов про­тив вос­став­ших бер­бе­ров. За­ни­мал пост ва­зи­ра (1023, 1027 годы) при ха­ли­фах Абд ар-Рах­ма­не аль-Мус­таз­хи­ре и Хи­ша­ме аль-Му­тад­де. В 1029 году ото­шёл от по­ли­ти­ки и ук­рыл­ся от гос­под­ство­вав­ших в Ан­да­лу­се ма­ли­ки­тов сна­ча­ла на острове Май­ор­ка (Маль­ор­ка), а с 1047 года - в ро­до­вом по­ме­стье.

Основные со­чи­не­ния Ибн Хазма: «Аль-Фи­сал фи-ль-ми­лал ва-ль-ах­ва ва-н-ни­халь», в об­лас­ти бо­го­сло­вия, с обос­но­ва­ни­ем де­ле­ния му­суль­ман на шко­лы и тол­ки, и пра­во­вой трак­тат «Аль-Му­хал­ла», сокращенное из­ло­же­ние ко­то­ро­го под названием «Аль-Му­ал­ла» ос­та­вил Ибн аль-Ара­би.

Ибн Хазм сле­до­вал при­ня­то­му за­хи­ри­та­ми бу­к­валь­но­му тол­ко­ва­нию Пи­са­ния, при­зна­вая ис­точ­ни­ка­ми му­сульманского пра­ва лишь Ко­ран и Сун­ну и от­вер­гая ра­цио­на­ли­стические ме­то­ды юрис­пру­ден­ции, вклю­чая кы­яс. Под ид­жма он по­ни­мал лишь со­глас­ное мне­ние спод­виж­ни­ков про­ро­ка Му­хам­ме­да (ас­ха­бов). Вме­сте с тем Ибн Хазм от­вер­гал тра­ди­цио­на­лизм (так­лид) и пы­тал­ся ис­поль­зо­вать ари­сто­те­лев­скую ло­ги­ку в ис­лам­ском бо­го­сло­вии и пра­ве.