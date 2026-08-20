ИБН ХАЗМ
ИБН ХАЗМ - андалусский правовед захиритского толка.
Сын вазира, Ибн Хазм участвовал в политической борьбе Кордовского халифата, поддерживая Омейядов против восставших берберов. Занимал пост вазира (1023, 1027 годы) при халифах Абд ар-Рахмане аль-Мустазхире и Хишаме аль-Мутадде. В 1029 году отошёл от политики и укрылся от господствовавших в Андалусе маликитов сначала на острове Майорка (Мальорка), а с 1047 года - в родовом поместье.
Основные сочинения Ибн Хазма: «Аль-Фисал фи-ль-милал ва-ль-ахва ва-н-нихаль», в области богословия, с обоснованием деления мусульман на школы и толки, и правовой трактат «Аль-Мухалла», сокращенное изложение которого под названием «Аль-Муалла» оставил Ибн аль-Араби.
Ибн Хазм следовал принятому захиритами буквальному толкованию Писания, признавая источниками мусульманского права лишь Коран и Сунну и отвергая рационалистические методы юриспруденции, включая кыяс. Под иджма он понимал лишь согласное мнение сподвижников пророка Мухаммеда (асхабов). Вместе с тем Ибн Хазм отвергал традиционализм (таклид) и пытался использовать аристотелевскую логику в исламском богословии и праве.