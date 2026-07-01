ИБН ХАЙАН
ИБН ХАЙАН - арабо-испанский историк и поэт.
Был сыном секретаря правителя аль-Мансура. Занимал пост начальника стражи Кордовы. Наиболее значительное сочинением Ибн Хайана является «Книга заимствующего сведения о людях Андалусии» («Китаб аль-муктабис фи тарих риджаль аль-Андалус») - собрание материалов по истории арабо-мусульманской Испании в VIII-X веках (сохранилась частично). Книга содержит отрывки из трудов (часто утраченных) ранних арабских историков Испании.
Автор «Книги об основательном» («Китаб аль-Матин»), повествующей о распаде Кордовского халифата (XI век); из её 60 частей сохранились отрывки, включённые в произведения средневековых арабских писателей Испании и Магриба. Среди др. сочинений Ибн Хайана - поэмы и богословские трактаты.