ИБН ХАЙАН

ИБН ХАЙАН - ара­бо-испанский ис­то­рик и по­эт.

Был сы­ном сек­ре­та­ря пра­ви­те­ля аль-Ман­су­ра. За­ни­мал пост начальника стра­жи Кор­до­вы . Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ни­ем Ибн Хайана яв­ля­ет­ся «Кни­га за­им­ст­вую­ще­го све­де­ния о лю­дях Ан­да­лу­сии» («Ки­таб аль-мук­та­бис фи та­рих рид­жаль аль-Ан­да­лус») - со­б­ра­ние ма­те­риа­лов по ис­то­рии ара­бо-му­сульманской Ис­па­нии в VIII-X веках (со­хра­ни­лась час­тич­но). Кни­га со­дер­жит от­рыв­ки из тру­дов (час­то ут­ра­чен­ных) ран­них арабских ис­то­ри­ков Ис­па­нии.

Ав­тор «Кни­ги об ос­но­ва­тель­ном» («Ки­таб аль-Ма­тин»), по­ве­ст­вую­щей о рас­па­де Кор­дов­ско­го ха­ли­фа­та (XI век); из её 60 час­тей со­хра­ни­лись от­рыв­ки, вклю­чён­ные в про­из­ве­де­ния средневековых арабских пи­са­те­лей Ис­па­нии и Маг­ри­ба. Сре­ди др. со­чи­не­ний Ибн Хайана - по­эмы и бо­го­слов­ские трак­та­ты.