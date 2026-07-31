ИБН ХАЛЬДУН, ВАЛИ АД-ДИН АБУ ЗАЙД АБД АР-РАХМАН АЛЬ-ХАДРАМИ

Ибн Хальдун, Вали ад-Дин Абу Зайд Абд ар-Рахман аль-Хадрами (27.05.1332, Тунис — 17.03.1406, Каир) — арабский хронист и философ.

Создатель одной из первых в мировой историографии универсальных теорий исторического процесса. Отец И. Х. — законовед Мухаммад ибн Аби Бакр аль-Ишбили, из богатой и знатной семьи, игравшей с IX в. важную роль в культурно-политической жизни аль-Андалуса , а в XIII в. переселившейся в Ифрикию , — стал его первым наставником в коранических науках и арабском языке. Высшее исламское образование ( сунна , шариат , грамматика и поэтика) И. Х. получил в тунисском медресе . Исправлял обязанности писца-каллиграфа при аль-Мустансире Ибрахиме из династии Хафсидов в Тунисе (1349—1353), затем — при Абу Инане Фарисе из династии Маринидов в Фесе (с 1353—1354). Оттуда придворные интриги вынудили И. Х. в 1362 переехать в мусульманскую Испанию, где он, помимо дипломатической деятельности (переговоры с Педро I), составил трактат по логике; писал стихи. Впоследствии замещал высокие служебные посты (от писца до вазира ) при различных маринидских и хафсидских султанах (в том числе в Биджайе, где он также был проповедником соборной мечети — хатибом), отправлявших его в посольства.

В 1375 поселился в замке Калат-Ибн-Салама (ныне на территории Алжира), где приступил к написанию своего важнейшего труда — «Назидательные примеры и запись подлежащего и сказуемого о днях арабов , неарабов, берберов и их современников из облеченных величайшей властью» (ал-Ибар ва-диван ал-мубтада ва-л-хабар фи аййам ал-араб ва-л-аджам ва-л-барбар ва-ман асарахум мин зави-с-султан ал-акбар). По возвращении в Тунис в 1379 столкнулся с местными улама , что в 1382 побудило его окончательно переехать в Каир , где он и завершил «Назидательные примеры и запись подлежащего и сказуемого». Здесь И. Х. сначала преподавал в аль-Азхаре, а также в медресе аль-Камхийя (при мечети Амра ибн аль-Аса ) и аз-Захирийя, затем около 20 лет (с перерывами) занимал должность главного кади . В это время он не только периодически пользовался покровительством султанов Мамлюков государства аз-Захира Баркука и ан-Насира Фараджа, ценивших его опыт и знания, но и испытал тяжелые потери (его семейство погибло в кораблекрушении на пути в Александрию Египетскую). При вторжении Тимура в Сирию И. Х. сопровождал в походе туда Фараджа и участвовал в посольстве к завоевателю, с которым лично беседовал под Дамаском, а по возвращении был отпущен в Каир на прежний пост (1400). Все это получило отражение в его «автобиографии» «Знакомство с И. Х. и его странствие на запад и восток» (ат-Тариф би-бн Халдун ва-рихлатуху гарбан ва-шаркан) — редком образце мемуарного жанра в арабской словесности данной эпохи.

«Назидательные примеры и запись подлежащего и сказуемого в известиях об арабах, неарабах, берберах и их современниках из облеченных величайшей властью», к которым автор в 1401 присоединил справочно-генеалогическое приложение «Толмач Назидательных примеров» (Тарджуман ал-ибар), подразделяются на 4 части:

1) «Введение» (ал-Мукаддима), где излагаются теоретические построения И. Х.;

2) период от сотворения мира до хиджры (представляет собой компендиум, порой небрежный, классических хроник Халифата );

3) берберские племена и мусульманские династии Магриба и аль-Андалуса (отличается исключительной полнотой и охватом событийного материала, что придает ей фундаментальное значение как первоисточнику по истории Северной Африки эпохи арабо-берберских империй XIII—XIV вв.);

4) мусульманские династии Египта и арабского Востока (носит компилятивный характер и не лишена неточностей и огрехов).

В предисловии к «Назидательным примерам» содержатся общие рассуждения о смысле историописания, значении и приемах исторической критики, распространенных ошибках, искажениях и их причинах. За ними следуют космографический обзор земного шара, размышления о значимости климатических и почвенных характеристик тех или иных регионов и далее — о способах постижения истины, развитии семьи, общества и государства, экономической и интеллектуальной сферы социальной жизни, о значении труда, различных отраслей ремесла и искусства, классификация наук.

Философской основой для методологии И. Х. является восточный перипатетизм в интерпретации Ибн Рушда , многие принципы которого он, прокомментировав, новаторски применил к общественным дисциплинам в обоснование необходимости новой отрасли знания — «науки о благоустройстве» (илм ал-умран; для последнего существительного предлагается широкий спектр переводов — от «возделывания» до «цивилизации»). Во «Введении» И. Х. отталкивается от тезиса о влиянии природы на человеческое общество, члены которого трудятся совместно для обеспечения себе средств существования. В этом смысле выделяются две генетически взаимосвязанные фазы развития общества — низшая, «сельская жизнь» (бадв — земледелие и скотоводство), и высшая, «городская жизнь» (хадар — ремесло и торговля). Основная форма подобной взаимосвязи для И. Х. — товарообмен, основанный на равенстве стоимости обмениваемых продуктов (в связи с чем он высказал и догадку о трудовой природе стоимости).

Видя смысл властной организации в защите собственности отдельных производителей на средства и произведения труда, И. Х. резко осуждал те проявления государственной власти, что наносили ей ущерб (налоговый гнет, конфискации, торговые монополии). Базовая форма самоорганизации в «сельской жизни» — это «сплоченность» (асабийа), которой определяются отношения вождей и старейшин с рядовыми представителями родов и племен и ограничивается их авторитет. Для «городской жизни» аналогичную функцию выполняет основанное на насилии «царство» (мулк), которое, однако, проистекает из кровнородственной либо духовной «сплоченности» и ею же сдерживается, поскольку правитель опирается на военную мощь своих соплеменников или единоверцев.

Культурная деятельность человечества («благоустройство» — умран) сводится к зоне господства умеренного климата: если жители стран юга, прилегающих к экватору, не имеют побудительных причин для нее, так как не нуждаются в прочных жилищах и одежде, а пищу получают в готовом виде, то обитатели севера затрачивают всю жизненную энергию на снискание пропитания и укрытия от холода и строительство надежных домов, не имея времени на занятия науками, словесностью и искусствами. Однако в умеренном климате наиболее деятельной силой выступают кочевники, обладающие телесными и нравственными преимуществами над оседлыми, которых они успешно покоряют, создавая могущественные державы и основывая властвующие там династии. Срок существования каждой из таких держав укладывается, как правило, в пределы 3—4 поколений: потомки первоначальных победителей в условиях «городской жизни» утрачивают свои здоровые качества и оказываются сметены новыми волнами завоевателей, явившимися из степей и пустынь, которые начинают, таким образом, новый цикл борьбы за господство, также заканчивающийся их собственным разложением и гибелью.

Трудный стиль и специфика предмета отчасти объясняют тот факт, что в последовавшие столетия «Назидательные примеры» не пользовались в мире ислама широкой известностью, и интерес к ним пробудился только в Османской империи , о чем свидетельствует турецкий перевод-переложение Пири-задэ (середина XVIII в.). В востоковедении конца XIX — начала XX в. (пионером академического исследования «Мукаддимы» выступил А. фон Кремер ) закрепилось вполне обоснованное представление об И. Х. как об «историке-прагматике» и «первом социологе», предтече Н. Макиавелли и Т. Гоббса , Дж. Вико и Ш.-Л. Монтескье , который выдвинул полностью самостоятельные и последовательные научно-философские концепции, призванные объяснить влияние климатических, географических и демографических факторов на мировую историю, в частности, на процессы политогенеза. При этом И. Х., будучи чужд приписывавшемуся ему детерминизму, остался на позициях телеологически заданного провиденциализма, а цикличность в его видении прошлого, исполненном апокалиптических и пессимистических мотивов, прямо противоположна оптимистическому прогрессизму европейских материалистов эпохи Просвещения (XVII—XVIII вв.).

Соч.: Введение (фрагменты) / Пер. С. М. Бациевой // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX—XIV вв. М., 1961. С. 559—628; Введение (ал-Мукаддима) / Пер. А. В. Смирнова // Историко-философский ежегодник 2007. М., 2008. С. 187—217; Fischel W. J. Ibn Khaldun and Tamerlane: Their Historic Meeting in Damascus, AD 1401 (803 AH). A Study Based on Arabic Manuscripts on Ibn Khaldun’s Autobiography, with a Translation… Berkeley, 1952; Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrionale / Trad. de l’arabe par W. de Slane. T. 1—5. Paris, 1925—1930; Les Prolе`gomènes / Trad. et comm. par W. de Slane. T. 1—3. Paris, 1934—1938; Le Voyage d’Occident et d’Orient / Trad. de l’arabe par A. Cheddadi. Paris, 1980; The Muqaddimah. An Introduction to History / Transl. from the Arabic by F. Rosenthal. Vol. 1—3. New York–London, 1958; Китаб ал-ибар ва-диван ал-мубтада ва-л-хабар фи аййам ал-араб ва-л-аджам ва-л-барбар ва-ман асарахум мин зави-с-султан ал-акбар. Дж. 1—7. Бейрут, 1959; Ат-Тариф би-бн Халдун ва-рихлатуху гарбан ва-шаркан. Каир, 1951.

Лит.: Бациева С. М. Историко-социологический трактат Ибн Халдуна «Мукаддима». М., 1965; Иванов Н. А. «Китаб аль-Ибар» Ибн Халдуна как источник по истории стран Северной Африки в XIV в. // Арабский сборник. М., 1959. С. 3—45; Игнатенко А. А. Ибн-Хальдун. М., 1980; Смирнов А. В. Ибн Халдун и его новая наука // Историко-философский ежегодник 2007. М., 2008. С. 159—186; Baali F. The Science of Human Social Organization: Conflicting Views on Ibn Khaldun’s (1332—1406) Ilm al-Umran. Lewiston; New York, 2005; Lawrence B. Ibn Khaldun and Islamic Ideology. Leiden, 1997; Fischel W. J. Ibn Khaldun in Egypt. His Public Functions and His Historical Research (1382—1406): A Study in Islamic Historiography. Berkley, 1967; Fromherz A. Ibn Khaldun: Life and Times. Edinburgh, 2010; Kremer A. von. Ibn-Chaldun und seine Kulturgeschichte der islamischen Völker. Wien, 1879; Mahdi M. Ibn Khaldun’s Philosophy of History: A Study in the Philosophic Foundation in the Science of Culture. London, 1957; Simon R. Ibn Khaldun: History as Science and the Patrimonial Empire / Transl. by К. Pogatsa. Budapest, 2002.