ИБН ХАФСУН, УМАР

Ибн Хафсун, Умар (854—917/8) — предводитель крупнейшего восстания против Омейядов в Испании конца IX — начала X в.

Из семьи мелкого землевладельца в окрестностях Ронды (Южн. Андалусия), Хафса ибн Умара, чей дед, вестготский владетель, обратился в ислам , приняв имя Джафар. В молодости жил в Магрибе , откуда вернулся на родину около 880 и, сплотив своих приверженцев вокруг полуразрушенной римской крепости Бобастро, пытался поставить под контроль округу Гранады , Малаги и Альхесираса, чем вызвал нападение правителя Кордовского эмирата , который вынудил его в 883 явиться с изъявлением покорности в Кордову и поступить на службу. Однако в 884 И. Х. ушел в Бобастро, укрепил его и, используя локальный сепаратизм и междоусобицы арабов и берберов , бросил вызов центральной власти, что послужило началом широкому выступлению по всему югу и отчасти центру аль-Андалуса . Несмотря на походы нового эмира Абдаллаха, И. Х. колеблясь между мусульманской и христианской половинами восставших, в конечном итоге принял крещение с именем Самуил, чем оттолкнул от себя исламизированную часть своих сторонников ( ренегадос ). Антиомейядское движение под началом сыновей И. Х. сумел подавить вскоре после вступления на престол только Абд ар-Рахман III (912—961), чьи войска в 928 штурмом взяли Бобастро.

Лит.: Al Qantara. Vol. 23 (2002). P. 269—297.