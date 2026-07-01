ИБН ГЕБИРОЛЬ

ИБН ГЕБИРОЛЬ (Га­би­роль) - еврейский по­эт и фи­ло­соф.

Пи­сал на ив­ри­те (сти­хи) и арабском языке ( трак­та­ты ). Вско­ре по­сле ро­ж­де­ния Ибн Гебироль его се­мья пе­ре­се­ли­лась в Са­ра­го­су; он ра­но ли­шил­ся от­ца, но бла­го­да­ря по­кро­ви­тель­ст­ву ме­це­на­та Йе­ку­ти­эля ибн Ха­са­на смог по­лу­чить раз­но­сто­рон­нее об­ра­зо­ва­ние и це­ли­ком по­свя­тить се­бя по­эзии и фи­ло­со­фии. Тя­жё­лая бо­лезнь, от ко­то­рой Ибн Гебироль стра­дал всю жизнь, ска­за­лась на его ми­ро­ощу­ще­нии и ха­рак­те­ре. Смерть Йе­ку­ти­эля вверг­ла Ибн Гебироля в бед­ность; кон­флик­ты с са­ра­гос­ской об­щи­ной вы­ну­ди­ли его пе­ре­се­лить­ся в Гра­на­ду, за­тем по­сле про­дол­жит. стран­ст­вий он по­се­лил­ся в Ва­лен­сии.

По­этическое да­ро­ва­ние про­яви­лось у Ибн Гебироля ра­но, уже в 16-лет­нем воз­рас­те к не­му при­шла из­вест­ность. Про­ник­ну­тые го­ре­чью и тра­гиз­мом сти­хи Ибн Гебироля на ив­ри­те, как ре­ли­ги­оз­ные, так и свет­ские, от­ли­ча­ют­ся безу­преч­но­стью язы­ка, за­кон­чен­но­стью фор­мы, изы­скан­но­стью ме­та­фор. Мно­гие из сти­хов ре­лигиозной те­ма­ти­ки (мо­лит­вы, гим­ны, эле­гии и др.) во­шли в се­фард­скую, аш­ке­наз­скую и ка­ра­им­скую ли­тур­гии. Ибн Гебироль - один из пер­вых, кто ввёл в си­на­го­галь­ную по­эзию стро­гое мет­рическое сти­хо­сло­же­ние, ос­но­ван­ное на че­ре­до­ва­нии сло­гов с пол­ны­ми и ре­ду­ци­ро­ван­ны­ми глас­ны­ми; в его сти­хах пре­об­ла­да­ет сквоз­ная риф­ма.

Вер­ши­ной твор­че­ст­ва Ибн Гебироля счи­та­ет­ся ре­лигиозно-фи­лософская по­эма «Цар­ская ко­ро­на» («Ке­тер мал­хут»), ко­то­рая со­дер­жит его уче­ние о Бо­ге, Бо­жественной во­ле и со­тво­рён­ной ею Все­лен­ной, об­ра­зо­ван­ной из со­еди­не­ния фор­мы и ма­те­рии. В со­хра­нив­шей­ся не пол­но­стью ди­дак­тической по­эме «Оже­ре­лье» («Анак»; около 1040 года), со­став­лен­ной из ак­ро­сти­хов, Ибн Гебироль из­ла­га­ет еврейскую грам­ма­ти­ку. Свет­ская по­эзия Ибн Гебироля пред­став­ле­на сти­хо­тво­ре­ния­ми при­выч­ных для араб­ско-еврейской тра­ди­ции жан­ров. Боль­шин­ст­во его сти­хов - ка­сы­ды в честь по­кро­ви­те­лей; вве­де­ния к ним час­то опи­сы­ва­ют при­ро­ду, раз­нооб­ра­зие ко­то­рой срав­ни­ва­ет­ся со щед­ро­стью ме­це­на­та. До нас дош­ли так­же эле­гии на смерть Йе­ку­ти­эля, из ко­то­рых са­мая бле­стя­щая - «Во дни Йе­ку­ти­эля, что ис­сяк­ли» («Би­ме Йе­ку­ти­эль ашер ниг­ма­ру»).

Глав­ный фи­лософский труд Ибн Гебироля - трак­тат, не со­хра­нив­ший­ся в арабском ори­ги­на­ле, но пол­но­стью пе­ре­ве­дён­ный на латинский язык под названием «Ис­точ­ник жиз­ни» («Fons vitae»). В средневековой Ев­ро­пе, где он по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние, его ав­то­ром дол­гое вре­мя счи­тал­ся не­кий хри­сти­ан­ский или му­сульманский фи­ло­соф по име­ни Ави­цеб­рон (Avicebron). Со­хра­нил­ся час­тич­ный пе­ре­вод с арабского языка на ив­рит («Ме­кор ха­им»). Лишь в XIX веке при срав­не­нии латинского и ив­рит­ско­го тек­стов бы­ла ус­та­нов­ле­на то­ж­де­ст­вен­ность Ави­цеб­ро­на и Ибн Гебироля.

Трак­тат на­пи­сан в фор­ме диа­ло­га учи­те­ля и уче­ни­ка. Со­глас­но Ибн Гебиролю, Бог, еди­ный и не­де­ли­мый, есть пер­вая суб­стан­ция, «ис­точ­ник жиз­ни». Он не­по­сти­жим в сво­ей сущ­но­сти, че­ло­век мо­жет по­зна­вать толь­ко дея­ния Бо­же­ст­вен­ной во­ли. Фор­ма и ма­те­рия при­сут­ст­ву­ют на всех уров­нях со­тво­рён­но­го ми­ра, ие­рар­хия ко­то­ро­го (Ум - Ду­ша - При­ро­да в их по­сле­до­вательном нис­хо­ж­де­нии) опи­сы­ва­ет­ся с по­мо­щью не­оп­ла­то­нического по­ня­тия эма­на­ции. При этом пер­вич­ная «уни­вер­саль­ная ма­те­рия» пред­став­ля­ет со­бой все­общий суб­страт не толь­ко те­лес­но­го, но и умо­по­сти­гае­мо­го ми­ра. От­сут­ст­вие в трак­та­те спе­ци­фи­че­ской еврейской тер­ми­но­ло­гии и от­сы­лок к Биб­лии, Тал­му­ду и мид­ра­шам при­ве­ло к не­при­ятию идей Ибн Гебироля в еврейской сре­де; в то же вре­мя «Ис­точ­ник жиз­ни» ока­зал влия­ние на пред­ста­ви­те­лей ев­ропейской схо­ла­сти­ки.

В на­пи­сан­ном Ибн Гебиролем в 1045 году трак­та­те «Кни­га улуч­ше­ния мо­раль­ных ка­честв» [«Ки­таб ис­лах ал-ах­лак»; в еврейском пе­ре­во­де Ие­гу­ды ибн Тиб­бо­на - «Ис­прав­ле­ние свойств ду­ши» («Тик­кун мид­дот ха-не­феш»)] из­ла­га­ет­ся этическая сис­те­ма Ибн Гебироля, со­глас­но ко­то­рой мо­раль­ные прин­ци­пы на­хо­дят­ся вне сфе­ры ре­лигиозных дог­ма­тов. Ибн Гебироль рас­су­ж­да­ет о тес­ной взаи­мо­за­ви­си­мо­сти ме­ж­ду эти­кой и пси­хо­фи­зическими свой­ст­ва­ми че­ло­ве­ка, о тя­го­те­нии ка­ж­до­го из пя­ти чувств к оп­ре­де­лён­ным доб­ро­де­те­лям или со­от­вет­ст­вую­щим им по­ро­кам.