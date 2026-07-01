ИБН ГЕБИРОЛЬ
ИБН ГЕБИРОЛЬ (Габироль) - еврейский поэт и философ.
Писал на иврите (стихи) и арабском языке (трактаты). Вскоре после рождения Ибн Гебироль его семья переселилась в Сарагосу; он рано лишился отца, но благодаря покровительству мецената Йекутиэля ибн Хасана смог получить разностороннее образование и целиком посвятить себя поэзии и философии. Тяжёлая болезнь, от которой Ибн Гебироль страдал всю жизнь, сказалась на его мироощущении и характере. Смерть Йекутиэля ввергла Ибн Гебироля в бедность; конфликты с сарагосской общиной вынудили его переселиться в Гранаду, затем после продолжит. странствий он поселился в Валенсии.
Поэтическое дарование проявилось у Ибн Гебироля рано, уже в 16-летнем возрасте к нему пришла известность. Проникнутые горечью и трагизмом стихи Ибн Гебироля на иврите, как религиозные, так и светские, отличаются безупречностью языка, законченностью формы, изысканностью метафор. Многие из стихов религиозной тематики (молитвы, гимны, элегии и др.) вошли в сефардскую, ашкеназскую и караимскую литургии. Ибн Гебироль - один из первых, кто ввёл в синагогальную поэзию строгое метрическое стихосложение, основанное на чередовании слогов с полными и редуцированными гласными; в его стихах преобладает сквозная рифма.
Вершиной творчества Ибн Гебироля считается религиозно-философская поэма «Царская корона» («Кетер малхут»), которая содержит его учение о Боге, Божественной воле и сотворённой ею Вселенной, образованной из соединения формы и материи. В сохранившейся не полностью дидактической поэме «Ожерелье» («Анак»; около 1040 года), составленной из акростихов, Ибн Гебироль излагает еврейскую грамматику. Светская поэзия Ибн Гебироля представлена стихотворениями привычных для арабско-еврейской традиции жанров. Большинство его стихов - касыды в честь покровителей; введения к ним часто описывают природу, разнообразие которой сравнивается со щедростью мецената. До нас дошли также элегии на смерть Йекутиэля, из которых самая блестящая - «Во дни Йекутиэля, что иссякли» («Биме Йекутиэль ашер нигмару»).
Главный философский труд Ибн Гебироля - трактат, не сохранившийся в арабском оригинале, но полностью переведённый на латинский язык под названием «Источник жизни» («Fons vitae»). В средневековой Европе, где он получил широкое распространение, его автором долгое время считался некий христианский или мусульманский философ по имени Авицеброн (Avicebron). Сохранился частичный перевод с арабского языка на иврит («Мекор хаим»). Лишь в XIX веке при сравнении латинского и ивритского текстов была установлена тождественность Авицеброна и Ибн Гебироля.
Трактат написан в форме диалога учителя и ученика. Согласно Ибн Гебиролю, Бог, единый и неделимый, есть первая субстанция, «источник жизни». Он непостижим в своей сущности, человек может познавать только деяния Божественной воли. Форма и материя присутствуют на всех уровнях сотворённого мира, иерархия которого (Ум - Душа - Природа в их последовательном нисхождении) описывается с помощью неоплатонического понятия эманации. При этом первичная «универсальная материя» представляет собой всеобщий субстрат не только телесного, но и умопостигаемого мира. Отсутствие в трактате специфической еврейской терминологии и отсылок к Библии, Талмуду и мидрашам привело к неприятию идей Ибн Гебироля в еврейской среде; в то же время «Источник жизни» оказал влияние на представителей европейской схоластики.
В написанном Ибн Гебиролем в 1045 году трактате «Книга улучшения моральных качеств» [«Китаб ислах ал-ахлак»; в еврейском переводе Иегуды ибн Тиббона - «Исправление свойств души» («Тиккун миддот ха-нефеш»)] излагается этическая система Ибн Гебироля, согласно которой моральные принципы находятся вне сферы религиозных догматов. Ибн Гебироль рассуждает о тесной взаимозависимости между этикой и психофизическими свойствами человека, о тяготении каждого из пяти чувств к определённым добродетелям или соответствующим им порокам.