ИБН ФАДЛАН, АХМАД ИБН АЛ-АББАС

Ибн Фадлан, Ахмад ибн ал-Аббас (1-я половина X в.) — первый известный нам арабский путешественник по Восточной Европе.

Посетивший Волжскую Булгарию (см. Болгария Волжско-Камская ) в 922 и оставивший «Записку» («Рисала») о своем путешествии. О самом И. Ф. известно лишь то, что он был секретарем посольства багдадского халифа ал-Муктадира (908—932) к правителю Волжской Булгарии Алмышу. Посольство халифа в июне 921 выехало из Багдада и через Хамадан , Рей, Нишапур и Мерв достигло Бухары, откуда направилось в Хорезм , а затем через плато Устюрт, земли гузов, печенегов и башкир добралось до Волжской Булгарии в мае 922. После приема посольства Алмышем И. Ф. провел в Булгарии еще несколько месяцев. О датах и маршруте обратного пути посольства ничего не известно, поскольку заключительная часть «Записки» И. Ф. не сохранилась.

Сокращенный вариант рассказа И. Ф., бытовавший в X — начале XIII в. в Средней Азии, был включен в географический словарь арабского энциклопедиста XIII в. Якута и в таком виде впервые стал известен европейским ученым в XIX в. Работа Х. Д. Френа, посвященная анализу сообщений И. Ф. из словаря Якута, оставалась классической вплоть до 1920-х, когда в Мешхеде эмигрировавший из России востоковед А. З. В. Тоган (А. З. Валидов) обнаружил рукопись с более полным текстом «Записки» и подготовил ее комментированное издание с переводом на немецкий язык. В 1935 фотокопию Мешхедской рукописи правительство Ирана передало в дар Советскому государству. На ее основе в 1939—1956 «Записку» исследовал, перевел и прокомментировал А.П. Ковалевский . В 1950—2010-х появились полные или фрагментарные переводы «Записки» на целый ряд языков.

«Записка» И. Ф. сочетает в себе черты путевого дневника, политико-дипломатического отчета и литературного произведения, изобилующего этнографическими зарисовками и описанием чудес и диковинок. Сообщения И. Ф. касаются многих народов, населявших Вост. Европу и Среднюю Азию в X в. ( хазар , булгар, русов, башкир, степных кочевников Средней Азии), и содержат множество ценных сведений об их государственном строе и хозяйственном укладе, религии, культуре и быте. Для историков Древней Руси особую значимость представляет то, что в Булгаре И. Ф. наблюдал прибывших туда купцов-русов и оставил в своей «Записке» подробное описание их образа жизни, верований, погребального обряда, внешнего облика. Как установлено, описанные И. Ф. обрядность и внешний вид русов выдают в них скандинавов, хотя и не лишены славянских и финских черт. Небезынтересным является также то, что И. Ф. называет правителя Волжской Булгарии не иначе, как «царем славян» (араб. маликас-сакалиба). Такое наименование, как полагают, могло быть связано с расширительным толкованием И. Ф. этнонима ас-сакалиба как всего населения Восточной Европы, что иногда встречается и в других средневековых арабских источниках. К рассказам И. Ф. восходят сведения более поздних арабо-персидских авторов о северных народах Вост. Европы — вису, йура, варанк (летописные весь, югра , варяги).

Публ.: Frähn C. M. Ibn-Foszlan’s und anderer arabischen Berichte über die Russen älterer Zeit. Text und Übersetzungen mit Kritisch-philologischen Anmerkungen. SPb., 1823; Zeki Validi Togan A. Ibn Fadlan’s Reisebericht. Leipzig, 1939; Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921—922 гг. Харьков, 1956; Рисалат Ибн Фадлан / Сами ад-Даххан. Дамаск, 1959; Рихлат Ибн Фадлан ила билад ат-турк ва-р-рус ва-с-сакалиба (921) / Шакир Луʼайби. Абу Даби, 2003; Ibn Fadlan and the Land of Darkness: Arab Travellers in the Far North / Ed. P. Lunde, C. Stone. London, 2012; Путешествие Ибн Фадлана: Волжский путь от Багдада до Булгара. Каталог выставки. М., 2016. С. 19—47.

Лит.: Frye R. N. Ibn Fadlan’s Journey to Russia: A Tenth-Century Traveller from Baghdad to the Volga River. Princeton (N.J.), 2005.