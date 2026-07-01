ИБН ФАДЛАН

ИБН ФАДЛАН - арабский пу­те­ше­ст­вен­ник и пи­са­тель первой половины X века.

В 921-922 годах в со­ста­ве по­соль­ст­ва аб­ба­сид­ско­го ха­ли­фа аль-Мук­та­ди­ра (пра­вил в 908-932 годах) со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие к ца­рю волж­ских бул­гар; по пу­ти в Волж­ско-Кам­скую Бул­га­рию по­се­тил Бу­ха­ру и Хо­резм. По ито­гам пу­те­ше­ст­вия Ибн Фадлана со­ста­вил док­лад­ную за­пис­ку («Ри­са­ла») для ха­ли­фа. В ней под­роб­но опи­сал обы­чаи и нра­вы бул­гар, ха­зар, баш­кир, огу­зов и ру­сов. Све­де­ния Ибн Фадлана от­ли­ча­ют­ся дос­то­вер­но­стью, не­смот­ря на то, что он не по­се­щал ряд ме­ст­но­стей (в т. ч. Ха­за­рию), о ко­то­рых рас­ска­зы­вал в за­пис­ке.

«Ри­са­ла» Ибн Фадлана поль­зо­ва­лась зна­чительной по­пу­ляр­но­стью в средневековом ара­бо - му­сульманском ми­ре, од­на­ко её пер­во­на­чаль­ная ре­дак­ция бы­ла уте­ря­на. В XIII веке сокращенная ре­дак­ция за­пис­ки бы­ла ис­поль­зо­ва­на Яку­том в его гео­гра­фическом эн­цик­ло­пе­дическом сло­ва­ре «Муд­жам аль-буль­дан» (XIII век). В 1923 году эта вер­сия (без по­след­ней час­ти) бы­ла об­на­ру­же­на А. З. В. То­га­ном в биб­лио­те­ке при гроб­ни­це има­ма Али ибн Ри­ды в городе Меш­хед (Иран).