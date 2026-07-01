ИБН ФАДЛАН
ИБН ФАДЛАН - арабский путешественник и писатель первой половины X века.
В 921-922 годах в составе посольства аббасидского халифа аль-Муктадира (правил в 908-932 годах) совершил путешествие к царю волжских булгар; по пути в Волжско-Камскую Булгарию посетил Бухару и Хорезм. По итогам путешествия Ибн Фадлана составил докладную записку («Рисала») для халифа. В ней подробно описал обычаи и нравы булгар, хазар, башкир, огузов и русов. Сведения Ибн Фадлана отличаются достоверностью, несмотря на то, что он не посещал ряд местностей (в т. ч. Хазарию), о которых рассказывал в записке.
«Рисала» Ибн Фадлана пользовалась значительной популярностью в средневековом арабо-мусульманском мире, однако её первоначальная редакция была утеряна. В XIII веке сокращенная редакция записки была использована Якутом в его географическом энциклопедическом словаре «Муджам аль-бульдан» (XIII век). В 1923 году эта версия (без последней части) была обнаружена А. З. В. Тоганом в библиотеке при гробнице имама Али ибн Риды в городе Мешхед (Иран).