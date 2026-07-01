ИБН ЭЗРА

ИБН ЭЗРА - еврейский по­эт, фи­ло­соф.

Пи­сал на ив­ри­те и арабском языке. Учил­ся у из­вест­но­го по­эта Иц­ха­ка бен Ие­гу­ды ибн Гий­я­та. За­ни­мал вы­со­кое по­ло­же­ние в еврейской об­щи­не Гра­на­ды, но по­сле её за­вое­ва­ния Аль­мо­ра­ви­да­ми (1090 год) был вы­ну­ж­ден уе­хать; стран­ст­во­вал по го­ро­дам хри­сти­ан­ской Ис­па­нии.

Свет­ские сти­хи Ибн Эзра пред­став­ле­ны сборнике «Кни­га оже­ре­лья» [«Се­фер ха-Анак», др. название - «Хри­зо­лит» («Тар­шиш»)] и 1-й ча­стью «Ди­ва­на». Большая часть религиозных сти­хо­тво­ре­ний Ибн Эзра - по­ка­ян­ные пес­ни-мо­лит­вы «се­ли­хот» - ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны в си­на­го­галь­ном бо­го­слу­же­нии восточных еврейских об­щин. Для сти­хо­сло­же­ния Ибн Эзра ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние сквоз­ной омо­ни­ми­че­ской риф­мы.

Ав­тор един­ст­вен­но­го в сво­ём ро­де трак­та­та (на арабском языке) по еврейской по­эти­ке и ри­то­ри­ке «Кни­га бе­се­ды и вос­по­ми­на­ния» («Ки­таб ал-му­ха­да­ра ва-л-му­за­ка­ра»). Не­оп­ла­то­нические взгля­ды Ибн Эзра, сфор­ми­ро­вав­шие­ся под влия­ни­ем Ибн Ге­би­ро­ля, на­шли от­ра­же­ние в трак­та­те «Речь в са­ду о зна­че­нии ино­ска­за­тель­но­го и ис­тин­но­го» [«Ал-ма­ка­ла би-л-ха­ди­ка фи ма‘на-л-мад­жаз ва-л-ха­ки­ка», на арабском языке; его ано­ним­ный перевод на ив­рит из­вес­тен под названием «Гря­да бла­го­во­ний» («Ару­гат ха-бо­сем»)].