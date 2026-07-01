ИБН ЭЗРА
ИБН ЭЗРА - еврейский поэт, философ.
Писал на иврите и арабском языке. Учился у известного поэта Ицхака бен Иегуды ибн Гийята. Занимал высокое положение в еврейской общине Гранады, но после её завоевания Альморавидами (1090 год) был вынужден уехать; странствовал по городам христианской Испании.
Светские стихи Ибн Эзра представлены сборнике «Книга ожерелья» [«Сефер ха-Анак», др. название - «Хризолит» («Таршиш»)] и 1-й частью «Дивана». Большая часть религиозных стихотворений Ибн Эзра - покаянные песни-молитвы «селихот» - широко распространены в синагогальном богослужении восточных еврейских общин. Для стихосложения Ибн Эзра характерно использование сквозной омонимической рифмы.
Автор единственного в своём роде трактата (на арабском языке) по еврейской поэтике и риторике «Книга беседы и воспоминания» («Китаб ал-мухадара ва-л-музакара»). Неоплатонические взгляды Ибн Эзра, сформировавшиеся под влиянием Ибн Гебироля, нашли отражение в трактате «Речь в саду о значении иносказательного и истинного» [«Ал-макала би-л-хадика фи ма‘на-л-маджаз ва-л-хакика», на арабском языке; его анонимный перевод на иврит известен под названием «Гряда благовоний» («Аругат ха-босем»)].