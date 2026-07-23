ИБН БАТТУТА, ШАМС АД-ДИН АБУ АБДАЛЛАХ МУХАММАД ИБН АБДАЛЛАХ АТ-ТАНДЖИ

Ибн Баттута (Ибн Батута), Шамс ад-Дин Абу Абдаллах Мухаммад ибн Абдаллах ат-Танджи (24.02.1304, Танжер — 1368/9, по другим данным, 1377, Фес) — арабский путешественник берберского происхождения (из племени лавата).

Арабский путешественник берберского происхождения (из племени лавата), прославившийся своими 30-летними странствиями по всему миру ислама и значительной части Евразии за его пределами. Они начались в июне 1325 с сухопутной поездки из Танжера в Египет, откуда И. Б. поднялся по Нилу вплоть до порогов, а в 1326 отправился в Сирию и Аравию. Проведя 1329—1330 в Мекке , он выехал по побережью Красного моря в Йемен, откуда совершил плавание вдоль восточного берега Африки до Кильвы на Мозамбикском проливе, затем плавал к Персидскому заливу до Ормуза и, посетив Бахрейн, вернулся во владения Мамлюков государства .

В следующем своем путешествии он через Сиро-Палестинский регион направился в Анатолию до Византии, затем из Синопа отплыл Черным морем до Крыма, после чего, переправившись через Волгу, по Дешт-и-Кипчаку добрался до Хорезма, благодаря покровительству Узбека . Отсюда И. Б., заезжая по пути в Бухару и крупнейшие города Хорасана , двинулся вдоль западных отрогов Гималаев в пределы Делийского султаната , где провел в общей сложности 8 лет, из которых 2 года исполнял обязанности придворного кади при Мухаммаде Туглаке . Из Индии он совершил ряд выездов, в ходе которых побывал на Мальдивах и Цейлоне (см. Шри-Ланка ). Морским путем через гавани Бенгалии, Ассама и Суматры он, вместе с посольством Мухаммада, достиг портов Китая. В 1347 И. Б. через Иран возвратился на Аравийский полуостров, откуда выехал на родину, засвидетельствовав по дороге опустошения, принесенные Черной смертью ; его возвращение в Дальний Магриб (ныне Марокко) датируется ноябрем 1349. Уже из Магриба он до 1352 ездил в аль-Андалус , а в 1352—1353 — в Западный Судан , где посетил Тимбукту и ряд других центров на среднем Нигере (по-видимому, с официальной миссией от султанаАбу Инана Фариса из династии Маринидов ).

С начала 1354, обосновавшись в Фесе , на протяжении 2 лет надиктовал приставленному к нему Абу Инаном Фарисом писцу Ибн Джузайюсвою книгу «Гостинец зрителям о диковинах градов и чудесах путешествий» (Тухфат ан-нуззар фи гараиб ал-амсар ва-аджаиб ал-асфар), содержащую обширные сведения социально-политического, культурно-экономического, этнолингвистического свойства. Повествование (относящееся к жанру «странствие» — рихла) ведется живо и безыскусно, неточности и преувеличения не лишают его значимости как ценнейшего источника по истории Причерноморья и Прикаспия эпохи Джучидов (в частности, Крымcкого полуострова и ханского двора), а также Западной, Центральной и Южной Азии 1-й половины XIV в. — эпохи последних Хулагуидов , Джагатаидови Туглаков . Одним из немногих арабских авторов И. Б. был очевидцем целого ряда индусских обрядов, например, самосожжения вдов — сати.

Если рассказ И. Б. о поездке в Константинополь, откуда он сопровождал невесту Узбек-хана — византийскую царевну, как считается, не вполне достоверен, то его сообщения об империи Мали, соседних суданских странах и их обычаях (каннибализм и т. п.) являются старейшими по времени непосредственными наблюдениями обществ и культур Западной Африки и, как таковые, рано привлекли внимание исследователей. По приблизительным оценкам, общая протяженность пройденных И. Б. на 2 материках маршрутов составляет около 120 тыс. км, что делает его путешествия наиболее масштабным предприятием подобного рода, зафиксированным в эпоху до изобретения паровых машин (хотя вполне возможно, что не все страны, о которых повествуется в «Гостинце зрителям», автор посещал самолично).

Соч.: The Travels of Ibn Battuta AD 1325—1354 / Transl. by H. A. R. Gibb and C. F. Beckingham. Vol. 1—5. Cambridge, 1958—2000.

Лит.: Милославский Г. В. Ибн Баттута. М., 1974; «Подарок созерцающим». Странствия Ибн Баттуты. Каталог выставки / Сост. А. Д. Притула, А. Н. Теплякова, О. М. Ястребова. СПб., 2015; Тимофеев И. Ибн Баттута. М., 1983; Dunn R. E. The Adventures of Ibn Battuta: A Muslim Traveler of the 14th Century. Berkeley–Los Angeles, 1989; Hrbek I. The Chronology of Ibn Battuta’s Travels // Archiv Orientalni. XXX (1962). № 3. P. 409—486; Janssens H. F. Ibn Batouta, «le Voyageur de l’Islam», 1304—1369. Bruxelles, 1948; Mackintosh-Smith T. Travels with a Tangerine: A Journey in the Footnotes of Ibn Battutah. Oxford, 2001; Waines D. The Odyssey of Ibn Battuta. Uncommon Tales of a Medieval Adventurer. London–New York, 2010.