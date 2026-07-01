ИБН БАБУЕ
ИБН БАБУЕ - шиитский правовед и богослов, один из первых кодификаторов права имамитов.
Сведения о жизни Ибн Бабуе отрывочны и зачастую легендарны. Ибн Бабуе - младший сын богатого торговца, двое его старших братьев, Хасан и Хусайн, также были учёными. С юности прославился как лучший знаток шиитских преданий (смотрите Хадисы) в Хорасане, за что позднее был прозван «правдивым шейхом» (арабский аш-шейх ас-садук). В 965 году прибыл в Багдад, где сблизился с Буидами. Оставил много учеников и около 200 сочинений, из которых сохранилось двадцать, в т. ч. «Ман ля яхдуруху аль-факих» - один из четырёх наиболее авторитетных сводов преданий имамитов. Основам шиитского вероучения посвящены «Китаб ат-Таухид» и «Икмал ад-дин» (иначе: «Камал ад-дин»). К числу классических произведений шиитского богословия относится «Акаид аш-шиа аль-имамия».