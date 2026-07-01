ИБН БАБУЕ

ИБН БАБУЕ - ши­ит­ский пра­во­вед и бо­го­слов, один из пер­вых ко­ди­фи­ка­то­ров пра­ва има­ми­тов .

Све­де­ния о жиз­ни Ибн Бабуе от­ры­воч­ны и за­час­тую ле­ген­дар­ны. Ибн Бабуе - млад­ший сын бо­га­то­го тор­гов­ца, двое его стар­ших брать­ев, Ха­сан и Ху­сайн, так­же бы­ли учё­ны­ми. С юно­сти про­сла­вил­ся как луч­ший зна­ток ши­ит­ских пре­да­ний (смотрите Ха­ди­сы) в Хо­ра­са­не, за что позд­нее был про­зван «прав­ди­вым шей­хом» (арабский аш-шейх ас-са­дук). В 965 году при­был в Ба­г­дад, где сбли­зил­ся с Буи­да­ми. Ос­та­вил мно­го уче­ни­ков и около 200 со­чи­не­ний, из ко­то­рых со­хра­ни­лось два­дцать, в т. ч. «Ман ля ях­ду­ру­ху аль-фа­ких» - один из че­ты­рёх наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ных сво­дов пре­да­ний има­ми­тов. Ос­но­вам ши­итско­го ве­ро­уче­ния по­свя­ще­ны «Ки­таб ат-Тау­хид» и «Ик­мал ад-дин» (ина­че: «Ка­мал ад-дин»). К чис­лу клас­сических про­из­ве­де­ний ши­ит­ско­го бо­го­сло­вия от­но­сит­ся «Ака­ид аш-шиа аль-има­мия».