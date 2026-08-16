ИБН АСАКИР, СИКАТ АД-ДИН АБУ-ЛЬ-КАСИМ АЛИ ИБН АЛЬ-ХАСАН АД-ДИМАШКИ

Ибн Асакир, Сикат ад-Дин Абу-ль-Касим Али ибн аль-Хасан ад-Димашки (09.1105, Дамаск — 25.01.1176, Дамаск) — арабский хронист, один из крупнейших представителей регионального историописания.

Из знатной дамаскинской семьи приверженцев суннизма шафиитского мазхаба и ашаритского калама . Получив основательное исламское образование на родине (где стал хафизом — общепризнанным знатоком Корана ), он продолжил его, по завершении хаджжа , в ходе большого путешествия (1136—1143) в Багдад, а оттуда — по Фарсу , Хорасану и Мавераннахру , где он занимался изучением сунны и собиранием хадисов . Вернувшись в Дамаск, И. А. преподавал шариатское право в медресе ан-Нурийя, основанном Нур ад-Дином Махмудом , которого он побудил учредить первое учебное заведение, посвященное хадисоведению (дар ал-хадис). Возглавив эту школу, И. А. способствовал формированию целого поколения суннитских улама -ашаритов, одновременно внося существенный вклад в легитимацию династического режима Зангидов . Главный труд И. А. — «Летопись города Дамаска» (Тарих мадинат Димашк; начата в 1134), известная также как «Большая летопись» (ат-Тарих ал-кабир) в 80 тт. (самый масштабный памятник мусульманского историописания), состоящая, главным образом, из жизнеописаний выдающихся людей, связанных с этой столицей (прежде всего, хадисоведов), и представляющая собой ценнейший и богатейший источник по социальной истории как города, так и всей мусульманской Сирии (особую важность имеет введение, подробно описывающее местоположение и кварталы Дамаска).

Соч.: Тарих мадинат Димашк. Дж. 1—70. Бейрут, 1979—1998; La Description de Damas d’Ibn Asakir / Trad. par N. Elisseeff. Damas, 1959.

Лит.: Ibn Asakir and Early Islamic History / Ed. by J. E. Lindsay. Princeton (N.J.), 2002.