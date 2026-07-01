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ИБН АР-РУМИ
ИБН АР-РУМИ - арабский поэт.
Сын грека и персиянки. Получил разностороннее образование, был знатоком грамматики, философии, литературы. Разнообразное поэтическое наследие Ибн ар-Руми включает панегирики, прославления шиитов, поношения представителей правящей Аббасидской династии, эпиграммы, описания путешествий, любовную, пейзажную и медитативную лирику. За симпатии к шиизму, приверженность мутазилитскому (смотрите Мутазилиты) течению в исламе и критику придворной знати был отравлен везиром халифа аль-Мутадида.
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