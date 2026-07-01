ИБН АР-РУМИ

ИБН АР-РУМИ - арабский по­эт.

Сын гре­ка и пер­си­ян­ки. По­лу­чил разно­сто­рон­нее об­ра­зо­ва­ние, был зна­то­ком грам­ма­ти­ки, фи­ло­со­фии, литературы. Раз­но­об­раз­ное по­этическое на­сле­дие Ибн ар-Руми вклю­ча­ет па­не­ги­ри­ки, про­слав­ле­ния шии­тов, по­но­ше­ния пред­ста­ви­те­лей пра­вя­щей Аб­ба­сид­ской ди­на­стии, эпи­грам­мы, опи­са­ния пу­те­ше­ст­вий, лю­бов­ную, пей­заж­ную и ме­ди­та­тив­ную ли­ри­ку. За сим­па­тии к ши­из­му, при­вер­жен­ность му­та­зи­лит­ско­му (смотрите Му­та­зи­ли­ты) те­че­нию в ис­ла­ме и кри­ти­ку при­двор­ной зна­ти был от­рав­лен ве­зи­ром ха­ли­фа аль-Му­та­ди­да.