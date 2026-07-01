ИБН АЛЬ-МУТАЗЗ

ИБН АЛЬ-МУТАЗЗ - арабский по­эт, фи­ло­лог.

Сын ха­ли­фа ди­на­стии Аб­ба­си­дов аль-Му­таз­за. Вос­пи­ты­вал­ся при дво­ре, по­лу­чил раз­но­сто­рон­нее об­ра­зо­ва­ние. Главное ме­сто в твор­че­ст­ве Ибн аль-Мутазза, от­ме­чен­ном осо­бой утон­чён­но­стью сти­ля, за­ни­ма­ет за­столь­ная, пей­заж­ная и лю­бов­ная ли­ри­ка; пи­сал так­же в жан­рах па­не­ги­ри­ка, по­но­ше­ния. Со­ста­вил кни­гу био­гра­фических све­де­ний о 127 по­этах «Клас­сы но­вых по­этов» («Та­ба­кат аш-шуа­ра аль-мух­да­син»), ан­то­ло­гию вак­хической по­эзии. Наи­бо­лее из­вест­но со­чи­не­ние по по­эти­ке «Кни­га о но­вом сти­ле» («Ки­таб аль-ба­ди») - пер­вая арабская клас­си­фи­ка­ция по­этических фи­гур и тро­пов. Ибн аль-Мутазз про­сла­вил­ся как «од­но­днев­ный ха­лиф», т. к. в ре­зуль­та­те при­двор­ных ин­триг был воз­ве­дён на пре­стол, но че­рез день сверг­нут и каз­нён.