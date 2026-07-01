ИБН АЛЬ-МУТАЗЗ
ИБН АЛЬ-МУТАЗЗ - арабский поэт, филолог.
Сын халифа династии Аббасидов аль-Мутазза. Воспитывался при дворе, получил разностороннее образование. Главное место в творчестве Ибн аль-Мутазза, отмеченном особой утончённостью стиля, занимает застольная, пейзажная и любовная лирика; писал также в жанрах панегирика, поношения. Составил книгу биографических сведений о 127 поэтах «Классы новых поэтов» («Табакат аш-шуара аль-мухдасин»), антологию вакхической поэзии. Наиболее известно сочинение по поэтике «Книга о новом стиле» («Китаб аль-бади») - первая арабская классификация поэтических фигур и тропов. Ибн аль-Мутазз прославился как «однодневный халиф», т. к. в результате придворных интриг был возведён на престол, но через день свергнут и казнён.