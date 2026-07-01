ИБН АЛЬ-КУТИЙЯ, АБУ БАКР МУХАММАД ИБН УМАР АЛЬ-КУРТУБИ

Ибн аль-Кутийя (араб. «Сын готки»), Абу Бакр Мухаммад ибн Умар аль-Куртуби (?, Севилья — 06.11.977, Кордова) — арабский хронист, поэт и языковед.

Потомок брака маула халифа Омара ибн Абд аль-Азиза , Исы ибн Музахима, и Сары, дочери Ольмунда и внучки предпоследнего короля вестготов Витицы (отсюда — прозвание). Образование получил у ведущих улама Севильи и Кордовы. Прославился как знаток сунны , шариата и арабской лексикологии (его работы по этой дисциплине, пользовавшиеся широкой известностью в последующие столетия, не сохранились), а также законовед. Будучи представлен Хакаму II как глава грамматиков своего времени и окружен большим почетом, занимал пост кади . Наставник автора 1-го словаря арабо-андалусских ученых Ибн аль-Фаради, который сообщает о нем основные биографические сведения. Главный труд И. К. — «Летопись покорения аль-Андалуса» (Тарих ифтитах ал-Андалус) — одна из первых хроник мусульманской Испании, важный источник по истории Пиренейского полуострова от арабских завоеваний до конца царствования эмира Абдаллаха (начало VIII — начало X в.), особенно ценный для событий IX в., несмотря на отрывочность повествования (текст надиктовывался И. К. ученику). Уникальны многие наблюдения о придворной жизни Кордовского эмирата , хотя ранние пласты информации нередко легендарны. И. К. принадлежит также трактат «Глагольные спряжения» (Тасариф ал-афал).

Соч.: Из книги «История завоевания Андалусии» / Пер. с араб. Б. Я. Шидфар // Средневековая андалусская проза / Сост. М. Малышев. М., 1985. С. 373—388; Histoire de la conquête de l’Andalousie / Éd. et trad. par М. О. Houdas. Рaris, 1889; Historia de la conquista de España de Abenalcotía el cordobés / Trad. por J. Ribera // Colección de obras arabigos de historia y geografia que publica la Real Acaemia de la Historia. Vol. II. Madrid, 1926/

Лит.: Early Islamic Spain: The History of Ibn Al-Qutiya: a Study of the Unique Arabic Manuscript in the Bibliothèque Nationale de France, Paris / Transl., notes, and comm. by D. James. New York, 2009.