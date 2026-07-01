ИБН АЛЬ-ХАТИБ, ЛИСАН АД-ДИН АБУ АБДАЛЛАХ МУХАММАД АС-САЛЬМАНИ

Ибн аль-Хатиб, Лисан ад-Дин Абу Абдаллах Мухаммад ас-Сальмани (15.11.1313, Лоха, окрестности Гранады — май/июнь 1375, Фес) — арабский хронист и поэт.

Его отец, Абдаллах ибн Саид, родом из влиятельной семьи Бану-Вазир, происходившей от арабов из племени кальбитов бану-мурад, переселившихся в Испанию в VIII в., возвысился на службе у Насридов . Это способствовало успешной карьере и самого И. Х., который занимал высшие посты (возглавлял эмирскую канцелярию с прозванием «Дважды вазир » — Зу-л-Визаратайн). В результате придворных интриг после низложения эмира Мухаммада V И. Х. вынужден был перебраться в Дальний Магриб (ныне Марокко), но проведя несколько лет в Сале, вернулся в Гранадский эмират . Однако вскоре вновь переехал — на сей раз в Сеуту , затем — в Тлемсен и, наконец, в Фес, где пользовался покровительством Маринидов , но, в конце концов, был, по проискам чиновников-гранадцев, обвинен в нечестии и казнен. Оставил около 60 трудов по географии, богословию (в частности, суфизму ), философии, дипломатике, медицине, поэтике, отмеченных широким кругозором и изысканностью стиля. Главные произведения: «Широкий охват в летописи Гранады» (ал-Ихата фи тарих Гирната), содержащий подробное описание города, а также жизнеописания лиц, чья деятельность так или иначе была с ним связана, и «Дела славных мужей из тех царей ислама , кому присягали до совершеннолетия» (Амал ал-алам фи-ман буйиа кабл ал-ихтилам мин мулук ал-ислам), всеобщая хроника, оставшаяся незавершенной; оба — ценнейшие источники по истории аль-Андалуса XIII—XIV вв.

Соч.: Из книги «Деяния великих мужей» / Пер. Б. Я. Шидфар // Средневековая андалусская проза. Сост. М. Малышев. М., 1985. С. 408—440; ал-Ихата фи тарих Гирната. Дж. 1—2. Каир, 1901; А‘мал ал-а‘лам: Тарих Исбанийа-л-исламийа. Бейрут, 1956.

Лит.: Benjamaa A. Lisan al-Din ibn al-Khatib, homme de lettres et historien. Paris, 1992.