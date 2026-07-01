ИБН АЛЬ-ФАРИД
ИБН АЛЬ-ФАРИД - арабский поэт-мистик.
Из семьи ходатая по делам о разделе имущества (арабский - фарид), откуда происходит прозвище Ибн аль-Фарид. Изучив под руководством отца основы вероучения и шафиитского права, Ибн аль-Фарид продолжил образование у Ибн Асакира и аль-Мунзири, занимаясь с ними хадисами. Уже в юности предавался аскезе и уединению на склонах горы аль-Мукаттам под Каиром. Несмотря на явное увлечение суфизмом, не принадлежал ни к одному братству. Около 15 лет провёл в Хиджазе, где, вероятно, написал большинство сочинений. По возвращении на родину снискал славу святого. Его могила у подножия аль-Мукаттама остаётся объектом паломничества.
Творчество Ибн аль-Фарида тесно связано с суфизмом, хотя он и не был систематизатором суфийских понятий и образов, в отличие от своего великого современника Ибн аль-Араби. Его диван включает ряд небольших касыд, возможно, написанных для исполнения под музыку на суфийских радениях (арабский - сама). Наиболее известны «аль-Хамрия», описывающая опьянение «вином» (арабский - хамр) любви к Аллаху, и «Назм ас-сулук» (иначе «ат-Таыя аль-кубра»). К обоим имеются многочисленные суфийские комментарии. До XV века поэтическое наследие Ибн аль-Фарида было предметом богословских споров о совместимости его взглядов с положениями исламского вероучения.