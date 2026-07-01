ИБН АЛЬ-ФАРИД

ИБН АЛЬ-ФАРИД - арабский по­эт- мис­тик .

Из се­мьи хо­да­тая по де­лам о раз­де­ле иму­ще­ст­ва (арабский - фа­рид), от­ку­да про­ис­хо­дит про­зви­ще Ибн аль-Фарид. Изу­чив под ру­ко­во­д­ст­вом от­ца ос­но­вы ве­ро­уче­ния и ша­фи­ит­ско­го пра­ва, Ибн аль-Фарид про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние у Ибн Аса­ки­ра и аль-Мун­зи­ри, за­ни­ма­ясь с ни­ми ха­ди­са­ми. Уже в юно­сти пре­да­вал­ся ас­ке­зе и уе­ди­не­нию на скло­нах го­ры аль-Му­кат­там под Каи­ром. Не­смот­ря на яв­ное ув­ле­че­ние су­физ­мом , не при­над­ле­жал ни к од­но­му брат­ст­ву. Около 15 лет про­вёл в Хид­жа­зе, где, ве­ро­ят­но, на­пи­сал боль­шин­ст­во со­чи­не­ний. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну сни­скал сла­ву свя­то­го. Его мо­ги­ла у под­но­жия аль-Му­кат­та­ма ос­та­ёт­ся объ­ек­том па­лом­ни­че­ст­ва.

Твор­че­ст­во Ибн аль-Фарида тес­но свя­за­но с су­физ­мом, хо­тя он и не был сис­те­ма­ти­за­то­ром су­фий­ских по­ня­тий и об­ра­зов, в от­ли­чие от сво­его ве­ли­ко­го со­вре­мен­ни­ка Ибн аль-Ара­би. Его ди­ван вклю­ча­ет ряд не­боль­ших ка­сыд, воз­мож­но, на­пи­сан­ных для ис­пол­не­ния под му­зы­ку на су­фий­ских ра­де­ни­ях (арабский - са­ма). Наи­бо­лее из­вест­ны «аль-Хам­рия», опи­сы­ваю­щая опь­я­не­ние «ви­ном» (арабский - хамр) люб­ви к Ал­ла­ху, и «Назм ас-су­лук» (ина­че «ат-Таыя аль-куб­ра»). К обо­им име­ют­ся мно­го­численные су­фий­ские ком­мен­та­рии. До XV века по­этическое на­сле­дие Ибн аль-Фарида бы­ло пред­ме­том бо­го­слов­ских спо­ров о со­вмес­ти­мо­сти его взгля­дов с по­ло­же­ния­ми ис­лам­ско­го ве­ро­уче­ния.