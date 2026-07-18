ИБН АЛЬ-ФАКИХ, АБУ БАКР АХМАД АЛЬ-ХАМАЗАНИ

Ибн аль-Факих, Абу Бакр Ахмад аль-Хамазани (Х в.) — арабский географ.

По происхождению иранец, сын законоведа и знатока сунны Мухаммада ибн Исхака аль-Ахбари. В середине — конце IX в. находился в окружении Аббасидов . В 902/3 составил «Книгу стран» (Китаб ал-булдан) — свод сведений по географии и истории известного тогда мира, в значительной степени заимствованных из трудов предшественников (в частности, аль-Джахиза и аль-Джайхани), с особым вниманием к Ирану (в частности, к родному городу автора — Хамадану , известия о котором носят оригинальный характер), а также Аравии, Египту и Сиро-Месопотамскому региону.

«Книга стран» сохранилась только в виде сокращений (мухтасар; на данный момент выявлено 4 манускрипта, из которых наиболее полный — Мешхедский), но интересна как источник, богатый подробностями о социально-политической и, особенно, культурно-экономической жизни Аббасидов халифата , представленных нередко в легендарной или анекдотической форме. Обилие отступлений и рассказов о чудесном стало причиной критического восприятия «Стран» младшими современниками И. Ф., обвинявшими его в неточности и недостоверности. Однако речь, по сути, шла о назидательной и развлекательной составляющей его повествования — отличительной черте литературы «вежества» (адаб: спор жителей Сирии и Басры , обсуждение превосходства виноградной лозы перед финиковой пальмой, похвальные слова строительству и пресной воде, изложение обязанностей писателя и достоинств хорошей книги, описание даров Божиих каждой из областей и т. п.). В этом отношении прослеживается влияние И. Ф. на Мукаддаси и Якута, из которых 2-й обильно цитирует полную редакцию «Стран» в своем географическом справочнике.

Соч.: Ас-Савад и Табаристан по Машхадской рукописи труда Ибн ал-Факиха ал-Хамадани / Пер. О. В. Цкитишвили. Тбилиси, 1977; Ахбар ал-Булдан (Известия о странах) / Пер. А. С. Жамкочяна. Ереван, 1979; Извлечение из главы о Багдаде Машхадской рукописи труда Ибн ал-Факиха ал-Хамадани // Цкитишвили О. В. Раннесредневековый Багдад. Тбилиси, 1986. С. 63—87; Abrégé du Livre des pays / Trad. de l’arabe par H. Masse. Damas, 1973.

Лит.: Цкитишвили О. В. Место Ибн ал-Факиха в истории арабской раннесредневековой культуры // Цкитишвили О. В. Раннесредневековый Багдад. Тбилиси, 1986. С. 5—25.